Previsioni meteo 5 dicembre 2021: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 5 dicembre 2021: dopo la breve pausa asciutta di ieri nuova ondata di maltempo con freddo, piogge e neve portate da una perturbazione

Condizioni meteo di nuovo all’insegna del maltempo sull’Italia dopo la breve tregua di ieri. L’arrivo di una nuova perturbazione dalla tarda serata di sabato determina infatti un deciso peggioramento sulle regioni centrali e meridionali. Nella giornata di oggi avremo neve tra i 500 e i 900 metri sull’arco alpino, possibilità di piogge e temporali al Centro e al Sud. Quota neve più elevata sui rilievi appenninici, attorno ai 1000 metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni il clima risulterà instabile e tipicamente invernale. Il maltempo insisterà specie sul Centro-Sud tirrenico con nevicate a bassa quota attese almeno fino alla metà della prossima settimana. Il Ponte dell’Immacolata sarà dunque freddo e con piogge e nevicate a bassa quota, con possibili fiocchi bianchi fino in pianura al Nord-Ovest proprio nella giornata di mercoledì 8 Dicembre.

Intanto per oggi, domenica 5 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità compatta sulle regioni del nord-est, con nevicate fino a quote collinari; variabilità asciutta sui restanti settori. Al pomeriggio residui fenomeni su Triveneto con neve fino a quote di alta collina, invariato altrove. In serata cieli molto nuvolosi su tutti i settori ed isolati fenomeni tra Veneto e Friuli. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con piogge sul Lazio; neve in Appennino a quote medie. Al pomeriggio ancora pioggia sulle coste Tirreniche, variabilità asciutta altrove. In serata forte maltempo in arrivo sulle regioni tirreniche. Quota neve in calo fino 800-1100 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

In Toscana tempo stabile in mattinata con ampi spazi di sereno su gran parte del territorio, locali piogge nel pomeriggio sui settori centro meridionali. Fenomeni sparsi anche nel corso delle ore serali, con molte nubi associate.

Al Sud e sulle Isole al mattino forte maltempo su Campania, Basilicata e nord della Calabria; piogge sparse anche su Sardegna e Sicilia occidentale . Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più intensi sui settori tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di maltempo specie su Campania, Calabria e Isole Maggiori, fenomeni più deboli altrove. Neve in Appennino fino a quote medio-basse.

In Calabria tempo instabile con piogge diffuse e temporali intensi sul Tirreno al mattino e al pomeriggio; instabilità attesa anche in serata con neve sula Sila oltre 1400 metri di quota.

Temperature minime in aumento e massime in calo sulle Isole, stabili altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .