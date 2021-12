Previsioni meteo 4 dicembre 2021: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 4 dicembre 2021: breve pausa asciutta sulla nostra Penisola ma domani arriva una nuova perturbazione e torneranno maltempo e freddo

Il maltempo concede una breve tregua dopo il passaggio di una perturbazione che tra ieri e giovedì ha portato piogge e temporali al Nord-Est, Centro Italia e regioni meridionali. Nella giornata di oggi l’allontanamento del nucleo instabile determinerà condizioni meteo stabili e in prevalenza soleggiate ma la pausa asciutta avrà davvero breve durata.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS dalla giornata di domani è atteso un nuovo peggioramento per l’arrivo di una nuova perturbazione: farà anche più freddo, con possibilità di neve fino in collina al Nord. Avremo ancora maltempo sul Centro-Sud tirrenico con nevicate a bassa quota che potranno insistere almeno fino alla metà della prossima settimana. Il Ponte dell’Immacolata si preannuncia dunque freddo e nevoso con possibili fiocchi bianchi fino in pianura al Nord-Ovest l’8 Dicembre.

Intanto per oggi, sabato 4 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con isolate piogge tra Liguria e Valle d’Aosta. Al pomeriggio attesi fenomeni sparsi sull’arco Alpino e possibili nubifragi sulla Liguria; variabilità asciutta altrove. In serata maltempo in estensione sulle regioni del nord-est con nevicate attese fino a quote basso collinari.

Al Centro tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi su tutti i settori, eccetto locali piogge a nord della Toscana. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità con isolati acquazzoni sulla Toscana e pioviggini sul Lazio. In serata peggiora sulle regioni Tirreniche; neve in Appennino fin verso i 1600-1800 metri.

In Toscana locali piogge in mattinata sull’Alta Toscana ove al pomeriggio si attendono temporali anche intensi, asciutto altrove. Peggiora in serata con fenomeni in estensione su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole tempo stabile al mattino con cieli soleggiati eccetto isolate piogge sulla Sicilia settentrionale; nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora ampi spazi di sereno su tutti i settori; precipitazioni sparse attese sulla Sardegna. In serata maltempo in arrivo su Campania e Molise; piogge persistenti sulla Sardegna. Nessuna variazione di rilievo altrove.

In Calabria tempo stabile in mattinata con cieli sereni, isolate fenomeni sui rilievi meridionali; tempo stabile anche al pomeriggio con ampi spazi di sereno su gran parte del territorio. Nessuna variazione in serata, mentre nella notte sono in arrivo delle piogge sulle coste tirreniche settentrionali.

Temperature minime in generale calo; massime stabili o in aumento al Sud; stazionarie o in lieve calo al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.