Bluebird bio completa spin-off di programmi oncologici

Bluebird bio ha completato lo spin-off dei suoi programmi oncologici in nuova entità commerciale denominata 2seventy bio, Inc

Dieci mesi dopo averne dato il primo annuncio, bluebird bio ha completato lo spin-off dei suoi programmi oncologici in nuova entità commerciale denominata 2seventy bio, Inc. Ora la nuova società ha iniziati gli scambi di borsa sul Nasdaq sotto il simbolo “TSVT”.

Le attività della nuova società includono idecabtagene vicleucel (ide-cel), la terapia CAR T-cellulare diretta da BCMA sviluppata in collaborazione con Bristol Myers Squibb. Questo trattamento per ilo mieloma multiplo 67 milioni di dollari di vendite durante il terzo trimestre, il primo trimestre completo dopo il suo lancio negli Stati Uniti.

BMS e 2seventry stanno conducendo studi per esplorare il farmaco come un trattamento di prima linea per il mieloma multiplo.

Entro la fine dell’anno, 2seventry dovrebbe presentare i dati di uno studio di fase I di bb21217, una terapia con cellule T CAR diretta da BCMA, in pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario. La terapia cellulare autologa comprende la stessa molecola CAR di ide-cel e un inibitore PI3K. L’azienda sta anche applicando la sua esperienza con ide-cel per progettare una terapia con cellule T di prossima generazione.

Mentre 2seventy guarda avanti nel nuovo anno, l’azienda prevede di iniziare gli studi di fase I per altre due terapie. La prima è SC-DARIC33, un potenziale trattamento per la leucemia mieloide acuta pediatrica e giovanile recidivata o refrattaria. La seconda risorsa è bbT369 per i pazienti con linfoma non-Hodgkin a cellule B recidivato o refrattario. La nuova azienda ha anche diverse risorse precliniche in sviluppo, tra cui un programma di targeting MAGEA4 che dovrebbe esplorare nuovi modi di homing in su un antigene comunemente espresso sulla superficie delle cellule tumorali nei tumori solidi.

Completato lo spinout, bluebird concentrerà la sua ricerca sullo sviluppo di terapie geniche per gravi malattie genetiche. Andrew Obenshain, amministratore delegato di bluebird bio, ha detto che negli ultimi 10 anni, l’azienda ha “fissato lo standard per la terapia genica” e ha accumulato il più grande e profondo set di dati di terapia genica ex-vivo nel mondo.

“Come azienda dedicata alle malattie genetiche gravi, siamo pronti a sbloccare il pieno valore della nostra pipeline attraverso il lancio anticipato di tre, terapie di prima classe per i pazienti con falcemia, β-talassemia e adrenoleucodistrofia cerebrale, e a realizzare il potenziale della terapia genica per trasformare la vita dei pazienti e delle loro famiglie ora e in futuro”, ha detto Obenshain in una dichiarazione.

Per bluebird, lo spin-off di 2seventy Bio arriva circa un mese dopo che la società ha presentato una domanda di licenza biologica per betibeglogene autotemcel (beti-cel), una potenziale terapia genica per i pazienti con β-talassemia che richiedono regolari trasfusioni di globuli rossi. Se approvata, l’azienda ha detto, beti-cel sarà la prima terapia genica ex-vivo per pazienti con cellule staminali ematopoietiche (HSC) negli Stati Uniti.

bluebird bio chiuderà l’anno in una nuova sede. Nel suo annuncio finanziario del terzo trimestre, bluebird ha annunciato la sua nuova sede in Assembly Row a Somerville, Mass. Il nuovo spazio è una struttura di 61.000 piedi quadrati che dovrebbe “riflettere modi moderni di lavorare”. Secondo l’azienda, il nuovo spazio è progettato per sostenere uno stile di lavoro ibrido e aumentare il coinvolgimento tra i dipendenti. bluebird bio prevede di spostare circa 425 dipendenti nella nuova struttura nella primavera del 2022.

“Negli ultimi 18 mesi, abbiamo trasformato il modo in cui lavoriamo e viviamo come abbiamo navigato attraverso la pandemia di COVID-19 e ristabilito noi stessi come una società focalizzata sul perseguimento di terapie geniche curative per gravi malattie genetiche”, Jason Cole, il chief business officer di bluebird bio, ha detto in una dichiarazione. “I risparmi dalla nostra impronta immobiliare supportano la nostra attenzione su una maggiore disciplina fiscale e gli investimenti nei nostri programmi principali e nella pipeline”. Bluebird bio ha detto che il nuovo spazio dovrebbe far risparmiare all’azienda più di 120 milioni di dollari nei prossimi sei anni.