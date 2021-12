VistaPrint Pitch Challenge: ecco i progetti vincitori

Vista annuncia i vincitori italiani del VistaPrint Pitch Challenge: dotZero, JarCreative, Baseggio Pizza and Playlife vincono 5.000€

Vista, il partner di design e marketing delle piccole imprese in tutto il mondo, continua a dimostrare il proprio sostegno verso le piccole imprese. Oggi vengono annunciati i nomi dei vincitori della Sfida Best Pitch di VistaPrint: dotZero, JarCreative, Baseggio Pizza e Playlife si aggiudicano una somma di 5.000 € in contanti e 500€ in prodotti per il marketing.

Per partecipare alla Sfida Best Pitch di VistaPrint, i proprietari di piccole imprese hanno preparato una presentazione aziendale, o “pitch”, in cui hanno raccontato la propria storia. Una giuria interna di VistaPrint ha selezionato i vincitori del concorso, ovvero gli autori e le autrici delle presentazioni aziendali più accattivanti e convincenti, che si aggiudicano un premio in contanti e uno in prodotti per il marketing di VistaPrint. Forti del loro solido pitch aziendale e del supporto finanziario e in prodotti per il marketing di VistaPrint, le piccole imprese vincitrici hanno tutto il necessario per lasciare il segno.

“Oltre alla creatività e alla professionalità dei partecipanti alla Sfida Best Pitch di VistaPrint, ci ha colpito molto il loro coraggio. Non è facile parlare davanti a un obiettivo, eppure i proprietari di queste piccole imprese sono riusciti a raccontarci la loro storia in modo accattivante”

I vincitori provengono da settori commerciali molto diversi ma condividono lo stesso senso di fiducia nel futuro:

dotZero è stata creata durante il lockdown 2020, ed è diventata un grande successo soprattutto all’estero subito dopo essere stata presentata al pubblico durante la fiera della moda Pitti Immagine Uomo. “dotZero è una scarpa con un ciclo infinito, infatti il nome stesso per noi è il punto in cui tutto inizia e tutto finisce” afferma David Braccini, CEO del marchio. La particolarità della scarpa infatti è il materiale, gli scarti della lavorazione del legno, che creano la quasi totalità del prodotto rendendo la scarpa sostenibile ed elegante.

La seconda piccola impresa è Jar Creative Group, una compagnia di produzioni teatrali, specializzata in spettacoli interattivi itineranti. “Abbiamo trovato una dinamica molto specifica e abbiamo trovato un modo per renderla ancora più speciale esibendoci in luoghi che aggiungono all’esperienza, come ville e castelli” dice Giovanni Melato, proprietario di Jar Creative Group. Dopo quasi due anni senza poter recitare, la voglia di tornare in scena è più forte che mai.

Baseggio Pizza è un’azienda a conduzione familiare nata nel 2007 da Edipo e Edder Baseggio. Pochi anni dopo il primo negozio, sono arrivati il secondo e il terzo, ma la voglia di espansione dei fratelli li ha spinti ad andare oltre e, grazie agli ottimi risultati ottenuti, hanno avviato anche un progetto di franchising. L’attenzione allo sviluppo di impasti di alta qualità e digeribilità e la scelta accurata delle materie prime per i condimenti è la ricetta vincente di Baseggio Pizza al Taglio, che viene riprodotta ogni giorno nel laboratorio di produzione impasti di Verona, in modo da garantire la standardizzazione della qualità per tutti i locali.

Infine abbiamo Playlife, una piattaforma ma soprattutto una risposta diretta e precisa ad anni che ci hanno visto isolati e distanti gli uni dagli altri. Playlife vuole fare della socializzazione il motore per ripartire sia dal punto di vista economico, sostenendo attività locali come bar, pub, cinema e teatri. “Playlife è la risposta al nostro desiderio di conoscerci“, afferma Christian Cotti, CEO di Playlife.

Vistaprint Pitch challenge fa parte della più ampia missione di Vista di collaborare con le piccole imprese di tutto il mondo, fornendo loro i materiali di marketing di qualità e le competenze creative di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi di business.