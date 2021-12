Villani Salumi acquisisce Antica Ardenga

Agroalimentare: il gruppo Villani acquisisce Antica Ardenga, azienda di eccellenza nella produzione di Culatelli Dop della bassa parmense

Il gruppo Villani, azienda famigliare di riferimento per salumi speciali di altissima qualità sia in Italia che all’estero, consolida la propria leadership nei segmenti premium e acquisisce Antica Ardenga, azienda di eccellenza nella produzione di Culatelli Dop della bassa parmense, una delle realtà più premiate per il suo saper fare.

Lo spirito guida dell’azienda è quello di mantenere invariato il forte legame con il territorio presidiando le zone di origine dei prodotti, capaci di portare nel mondo l’italianità e la distintività appartenente al lavoro artigianale, che solo in questa meravigliosa terra continua a rappresentare un unicum.

Nell’ambito dei piani di crescita Villani Salumi ha sottoscritto con Eataly, leader nella promozione delle eccellenze del Made in Italy in Italia e nel mondo, una partnership strategica nata dall’idea condivisa di mettere in comune i punti di forza di entrambe le aziende.

VILLANI SALUMI IN CIFRE

L’azienda giunta alla quinta generazione di famiglia, attraverso tre secoli di storia salumiera, vanta 135 anni di attività che ne fanno la realtà più antica del settore in Emilia-Romagna e tra le più longeve d’Italia.

Nel 2020, nonostante la sofferenza generale del settore per effetto della pandemia, la Villani non soltanto ha tenuto ma addirittura ha fatto registrare una crescita del 2,8% rispetto all’anno precedente. Una cifra che ne consolida il posizionamento, con un fatturato a livello di gruppo che sfiora i 130 milioni di euro e un peso del 65% nel mercato italiano e del 35% in quello estero.

“Siamo orgogliosi di poter aggiungere un nuovo tassello all’entusiasmante storia della Villani. Sebbene l’azienda sia in forte e continua crescita, l’esperienza, il patrimonio di ricette e i metodi antichi accumulati nel tempo sono e resteranno parte integrante della nostra identità. Ancora oggi in Villani la manualità e il fare artigiano sono considerati componenti fondamentali per conseguire risultati di eccellenza, sempre guidati da una continua attenzione al miglioramento e all’innovazione. È questo il punto di forza che ci distingue in un mercato molto competitivo” commenta Giuseppe Villani, Amministratore Delegato di Villani S.p.A.

Il Culatello, il gioiello della salumeria e il prodotto più nobile dell’arte norcina, e tutti i prodotti Villani e Antica Ardenga saranno venduti nei punti vendita di Eataly e nel circuito internazionale di salumerie e ristoranti di altissima qualità serviti da Villani.