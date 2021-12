“Spaiderman” in scena al Teatro Ivelise

Lo spettacolo “Spaidermen” con il regista ed attore barese Giacomo Dimase in scena sabato 4 ore 21.00 e domenica 5 dicembre ore 19.00

Il regista e attore barese Giacomo Dimase rappresenterà un monologo di narrazione partecipata, nel quale parlerà di una storia vera intermezzata da interventi comici onirici alla “Alice nel paese delle meraviglie”, attingendo alla drammaturgia inglese di Harries, Kelly, Crimp e altri geni dell’ironia. Parlerà del Giacomo bambino, triste, senza perdere la conquistata frizzante “Giacomosità” del Giacomo adulto.

Spettacolo nato nell’ambito di “Montagne racconta” 2020, con il supporto di “TRAC – Residenze Teatrali Pugliesi”.

“You are fabulous creatures, each and everyone” Tony Kushner . Un bambino bianco bianco, t-shirt gialla e zaino in spalla, si incammina come ogni mattina verso scuola.

La strada però è piena di pericoli, alcuni più “cattivi” di altri. Ma il bambino bianco bianco questo lo sa, l’ha imparato a sue spese l’anno prima. Ed ora ha un piano.

BARI, 2021

Un giovane uomo bianco bianco, camicia e valigetta da lavoro in mano, si incammina verso la scuola dove insegna.

Nella scuola però ci sono i grandi più grandi di lui, alcuni più “cattivi” di altri.

Il giovane bianco bianco questo l’ha imparato di recente, quando ha letto in classe un libro “non adatto”.

Ed ora dovrà trovare il coraggio di mettere da parte strategie e paure passate. In nome di tutte “le piccol-e Spider-man” e “i piccol-i Els-a”.