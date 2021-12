“G” è il nuovo singolo del cantante Don Pero

Don Pero torna sulla scena musicale con “G”: è questo il titolo del nuovo singolo dell’artista, disponibile in digitale e su YouTube

Dopo la pubblicazione di Petit all’inizio di settembre, il giovane rapper classe 2000 DON PERO torna oggi in digitale e su YouTube con il nuovo singolo “G”. Questa nuova prova dell’artista cresciuto a Ferla (Siracusa) è un seguito naturale nel percorso che sta portando avanti verso il suo primo Ep ufficiale per Giaguaro Empire. Prodotto da Samuele Campisi e distribuito da Believe, “G” segna una connessione tra il passato e il futuro del giovane artista.

Nel testo si snoda il confronto interiore tra Don Pero – identità artistica del rapper, che porta con sé la consapevolezza del suo percorso – e Giampier, il suo nome anagrafico, che simboleggia il suo vissuto e le sue esperienze passate. Le due “anime”, attraverso un dialogo allo specchio che porta alla catarsi, si liberano entrambe dei loro pesi. Giampier prende coscienza degli errori che ha commesso e dei traumi del suo passato, e riconosce finalmente in Don Pero la sua possibilità di riscatto attraverso la musica, che gli lascerà la scelta di una strada diversa senza indurlo a commettere nuovi sbagli.

Il brano unisce le sonorità dolci e malinconiche del beat con le liriche crude dell’artista, che raccontano gli episodi più segnanti e toccanti del suo trascorso personale. Il risultato è un’atmosfera agrodolce che mette in connessione le sofferenze del passato, la consapevolezza del presente e le ambizioni del futuro dell’artista.

“G, l’iniziale del mio nome. G perché il mio vissuto parla chiaro: non sarò io a fare il gangster, certe cose me le leggi in faccia. G perché è slang, freschezza, il mio modo per dire che sono pronto a prendermi l’Italia” – Don Pero

Il videoclip ufficiale, disponibile su YouTube, è diretto da Graziano Piazza.

BIO – DON PERO

Giampier Francesco Lateano, in arte Don Pero, è un rapper e songwriter italo-dominicano classe 2000, cresciuto a Ferla in provincia di Siracusa. Sin da piccolo è fan del rap, prima di quello americano di Eminem, Kanye West e Jay Z e poi di quello italiano dei Club Dogo e Marracash. Si approccia prima alla scrittura, grazie al padre che gli fa ascoltare già dall’infanzia il cantautorato italiano. Successivamente si dedicherà alla musica dalle vibes latine trasmesse dalla madre di origini domenicane. Sceglie lo slang siciliano, mescolato all’italiano, per rappresentare con verità la sua realtà e la sua gente. Nel 2020 pubblica i suoi primi singoli tra cui Vita mia, che riceve subito riscontri positivi raggiungendo più di 1 milione di streaming sulle piattaforme digitali, trasmesso anche da Radio 105. Successivamente firma con l’etichetta indipendente Giaguaro Empire e pubblica Undici e Ammò con Enzo Benz. A giugno 2021 esce Esse Erre (SR), un nuovo inno legato al quartiere, che anticipa il suo EP di debutto in uscita per Giaguaro Empire. A settembre 2021 esce Petit, uno spaccato di vita e ricordi dell’artista fra le bellezze del suo quartiere e della Sicilia.