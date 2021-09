Don Pero online con il nuovo brano “Petit”

Don Pero torna sulla scena musicale con “Petit”: in digitale e su YouTube il nuovo singolo dell’artista italo-dominicano

Petit è il nuovo singolo di Don Pero, giovane rapper italo-dominicano classe 2000 cresciuto a Ferla, in provincia di Siracusa. Il brano, prodotto da Lohr, esce in digitale e su YouTube per Giaguaro Empire e distribuito da Believe.

Dopo l’esordio nel 2020 con il singolo Vita mia, che ha fruttato all’artista oltre un milione di streaming sulle piattaforme digitali, e i successi ottenuti con Ammò in collaborazione con Enzo Benz e Esse Erre (SR) dello scorso giugno, Don Pero torna con una nuova proposta accompagnata dal videoclip ufficiale scritto da lui stesso e diretto da Graziano Piazza.

Al centro di Petit c’è il racconto di un’infanzia vissuta con leggerezza e senza pensieri in una delle province più suggestive della Sicilia. Le amicizie nate durante questa età così delicata sono quelle che ricordiamo più piacevolmente, soprattutto se associate al caldo ricordo dell’estate di quando si era bambini.

Il brano, nonostante sia movimentato da un ritornello più leggero rispetto ai suoi precedenti lavori, non lascia da parte una delle caratteristiche che più contraddistingue Don Pero rispetto ai suoi coetanei, ovvero la presenza di un racconto vero e di liriche, che non perdono la componente di sperimentazione che tanto lo rende particolare.

“Ferla è una provincia difficile per quanto riguarda il potersi realizzare, molti negli anni se ne sono andati proprio perché non c’era possibilità di vivere dignitosamente, molti finiscono per fare i contadini o i muratori. Il quartiere nella mia vita arriva nell’età adolescenziale, perché entrare all’ITIS era come entrare nella giungla. Quelli della provincia non erano visti tanto bene e da lì tante amicizie mi hanno portato a frequentare diversi quartieri di Siracusa. Mi sono fatto trasportare in quell’ambiente, ma ero sempre uno che ci entrava da fuori e non che ci era nato. Questa cosa mi ha aiutato a distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è una scelta con delle conseguenze difficili.” – Don Pero

BIO – DON PERO

Giampier Francesco Lateano, in arte Don Pero, è un rapper e songwriter italo-dominicano classe 2000, cresciuto a Ferla in provincia di Siracusa. Sin da piccolo è fan del rap, prima di quello americano di Eminem, Kanye West e Jay Z e poi di quello italiano dei Club Dogo e Marracash. Si approccia prima alla scrittura, grazie al padre che gli fa ascoltare già dall’infanzia il cantautorato italiano. Successivamente si dedicherà alla musica dalle vibes latine trasmesse dalla madre di origini domenicane. Sceglie lo slang siciliano, mescolato all’italiano, per rappresentare con verità la sua realtà e la sua gente. Nel 2020 pubblica i suoi primi singoli tra cui Vita mia, che riceve subito riscontri positivi raggiungendo più di 1 milione di streaming sulle piattaforme digitali, trasmesso anche da Radio 105. Successivamente firma con l’etichetta indipendente Giaguaro Empire e pubblica Undici e Ammò con Enzo Benz. A giugno 2021 esce Esse Erre (SR), un nuovo inno legato al quartiere, che anticipa il suo EP di debutto in uscita per Giaguaro Empire.