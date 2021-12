Diabete: pancreas artificiale Medtronic efficace sui bimbi

Diabete: nei bambini il pancreas artificiale di nuova generazione di Medtronic aumenta il tempo nell’intervallo glicemico target

I bambini con diabete di tipo 1 che hanno utilizzato un sistema ibrido avanzato di somministrazione di insulina a ciclo chiuso per 1 anno hanno raggiunto un tempo medio del 74% nell’intervallo glicemico corretto, andando oltre quanto raccomandato dalle linee guida, secondo quanto comunicato da Medtronic, la compagnia che ha sviluppato il sistema.

I dati clinici reali di 3.211 pazienti pediatrici e adolescenti con diabete di tipo 1 che hanno utilizzato il nuovo sistema MiniMed 780G con Guardian Sensor 3 hanno anche mostrato che il tempo medio notturno dell’82% all’interno del corretto intervallo glicemico (70-180 mg/dl o 3,9-10 mmol/l per almeno il 70% del tempo) rispecchiava quello degli adulti, dimostrando che l’algoritmo del sistema ibrido a circuito chiuso offre una protezione contro l’ipoglicemia notturna.

Dosi di insulina automatiche e personalizzate

Il sistema MiniMed 780G, disponibile in 38 paesi in Europa, Medio Oriente e Africa e attualmente in fase di revisione da parte della Fda per l’approvazione negli Stati Uniti, automatizza la somministrazione di insulina ogni cinque minuti, personalizzando le dosi per correggere automaticamente la glicemia 24 ore al giorno in base alle letture del monitoraggio continuo del glucosio (CGM).

Il dosaggio per la correzione automatica è progettato per compensare i livelli glicemici alterati che possono derivare dalla dimenticanza del bolo di insulina prima di consumare un pasto, dall’assenza totale o dalla sottovalutazione del contenuto di carboidrati nel pasto con una conseguente dose imprecisa di insulina. Questa funzione offre un ulteriore livello di protezione e fornisce una copertura aggiuntiva per aiutare a ridurre l’onere associato alla gestione del diabete e migliorare i risultati, avvicinando gli utenti all’intervallo target sia di giorno che di notte.

L’azienda ha affermato che i più giovani sono rimasti in modalità ibrida avanzata a circuito chiuso, nota anche come algoritmo SmartGuard, mediamente per il 93% delle volte, come per il 92% osservato negli adulti. Una volta fissato un obiettivo di glucosio nel sangue di 110 mg/dl e un tempo di insulina attiva di 2 ore, i bambini avevano un tempo medio nell’intervallo target del 77% e un indicatore di gestione del glucosio (GMI, Glucose Management Indicator) del 6,7%. Con queste impostazioni hanno trascorso solo il 2,7% del loro tempo in ipoglicemia (<70 mg/dl o 5,9 mmol/l).

Raggiunti gli obiettivi di glicemia e tempo nell’intervallo glicemico

L’analisi delle prestazioni nel mondo reale ha aggregato le informazioni provenienti da bambini di età fino a 15 anni i cui caregiver hanno concesso a Medtronic di utilizzare i dati anonimi caricati automaticamente su CareLink Personal dal 27 agosto 2020 al 22 luglio 2021. La maggior parte degli utenti pediatrici inclusi nell’analisi aveva raggiunto gli obiettivi glicemici raccomandati dalle principali organizzazioni professionali del diabete, tra cui:

il 75,3% aveva un indicatore di gestione del glucosio inferiore al 7%, che rispecchia il livello medio di emoglobina glicata che ci si aspetterebbe sulla base al glucosio medio.

Il 69,6% ha avuto un time in range superiore al 70%.

Il 67,5% ha raggiunto entrambi i risultati.

Una sotto analisi su bambini di età fino a 15 anni con almeno 10 giorni di dati di monitoraggio continuo della glicemia, sia prima che dopo l’utilizzo del sistema ibrido avanzato (n = 661), ha mostrato miglioramenti sostanziali sia nel time in range che nel GMI, anche tra quelli relativamente ben controllati al basale. In questo gruppo è stato osservato un aumento del 12% del tempo nell’intervallo fino a una media del 74%, equivalente a 2,8 ore aggiuntive al giorno nel range target. I risultati hanno anche mostrato che i pazienti erano in grado di rimanere in modalità ibrida avanzata a ciclo chiuso il 93% delle volte, una volta avviata.

Il sistema MiniMed 780G

Si tratta del più avanzato microinfusore per insulina di Medtronic, attualmente approvato per il trattamento del diabete di tipo 1 nelle persone di età compresa tra 7 e 80 anni. Il sistema consente la personalizzazione degli obiettivi glicemici con un obiettivo regolabile a partire da 100 mg/dl.

Nel settembre 2020 la Fda ha approvato MiniMed 770G, un sistema ibrido di somministrazione di insulina a ciclo chiuso di nuova generazione per bambini di età compresa tra 2 e 6 anni con diabete di tipo 1. Il sistema ha lo scopo di monitorare automaticamente il glucosio e fornire dosi di insulina basale appropriate con un input minimo o nullo da parte degli utenti o degli operatori sanitari ed è il primo dispositivo in commercio in grado di regolare automaticamente la somministrazione di insulina in base al monitoraggio continuo del glucosio in una popolazione pediatrica giovane.