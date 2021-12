Elio Rogati in libreria con “L’ultima libertà”

Al Tennis Club Parioli la presentazione de “L’Ultima Libertà”, il nuovo romanzo di Elio Rogati: appuntamento venerdì 3 dicembre ore 18.00

Al Tennis Club Parioli, verrà presentata dall’illustre critico d’arte Vittorio Sgarbi l’ultima opera letteraria del Prof. e giornalista Elio Rogati, il romanzo “L’Ultima Libertà”, edito da Gruppo Albatros, oltre all’autore interverranno la psicologa e psicoterapeuta Dottoressa Pina Li Petri e la Dottoressa Emanuela Andreoli, Consigliere per le relazioni culturali del Tennis Club Parioli, la lettura di alcuni brani è affidata alla poliedrica attrice Giada Prandi.

Alla presentazione seguirà un live drawing del maestro Roberto Di Costanzo, celebre illustratore romano, sulle note dell’arpista Brian Meloni Lebano.

L’ultima opera letteraria di Elio Rogati riporta nella quarta di copertina una frase di Sandro Pertini “Le tue opinioni sono contrarie alle mie, ma io mi batterò, anche a costo della vita, per garantire a te la libertà di esprimere le tue idee”.

E proprio da questo tema inizia la prima parte del romanzo, un’opera forte e meditativa sull’amore e la solitudine, ma soprattutto sul ruolo della cultura, premessa di quella libertà che ha spinto gli uomini nei secoli a contrapporsi e combattersi, ciascuno rivendicando la propria libertà contro quella altrui.

La seconda parte del libro comprende nove racconti, di cui sette di viaggio, che sono una reinterpretazione e descrizione soggettiva del tempo passato in Vietnam, Argentina, Sud Africa. Sono esperienze di rara intensità che affascinano e avvicinano a mondi lontani dal nostro per tradizioni e cultura. Coglierne alcuni frammenti vuol dire ampliare il proprio sguardo su un pianeta pieno di ricchezze, non solo materiali.

Parte del ricavato dalla vendita del libro “L’Ultima Libertà” sarà destinato alla realizzazione e al sostegno dei laboratori solidali di scrittura LetterariaMente.

All’evento si potrà accedere muniti di green pass e mascherina obbligatoria.

Breve note biografiche di Elio Rogati

Elio Rogati, ha avuto tre successive esperienze professionali: Giornalista professionista a 22 anni e corrispondente dall’estero a 23 – Consigliere parlamentare di ruolo – Docente universitario.

Ha al suo attivo numerosi libri, pubblicazioni varie e collaborazioni.

Per i dettagli: www.eliorogati.it