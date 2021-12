Disponibile in libreria “Innovation Rhapsody”

Arriva in libreria “Innovation Rhapsody”: strumenti, ispirazioni e armonie per lavorare e vivere meglio in un volume edito da Libri Scheiwiller

Ogni step di un’organizzazione dipende sempre dalla qualità di un lavoro collettivo: valutare con attenzione le persone da coinvolgere, creare il miglior contesto possibile affinché ciascuno possa esprimersi al meglio, definire il tipo di architettura sociale più efficace diventano elementi cruciali per il successo di ogni iniziativa.

In libreria “Innovation Rhapsody”, il libro di Alberto Gennari edito da Libri Scheiwiller, declina il tema dell’innovazione in tanti modi diversi, tutti estremamente rilevanti e contemporanei, fornendo strumenti, ispirazioni e armonie per lavorare e vivere meglio. A partire dalle sfide chiave che le imprese e le organizzazioni stanno affrontando in questa fase post-pandemica, in cui è fondamentale non solo ripartire, ma anche re-immaginare il futuro.

Nel libro Alberto Gennari costruisce un percorso articolato in nove capitoli, fruibili anche in modo indipendente e autonomo l’uno dall’altro, al fine di consentire una lettura dinamica e una riflessione individuale sulle diverse tematiche trattate.

Dove ti senti di essere oggi? Cosa ti potrebbe servire domani? Come domare la complessità da solo o con l’aiuto degli altri? Sono solo alcuni dei quesiti che emergono dalla lettura di “Innovation Rhapsody”, un libro nato con l’idea di abbracciare e stimolare la curiosità.

Il saggio, utilizzabile sia come strumento di organizzazione del team di lavoro che per la crescita personale, porta il lettore ad interrogarsi e a trovare spunti originali su argomenti quali il confronto con la complessità in un approccio orientato alla crescita, il ruolo dello smart working come nuova fonte di ispirazione, il concetto dell’apprendimento e la capacità di innovare. E poi ancora, le metodologie per cambiare il proprio mindset, l’approccio ispirato al cosiddetto Design Thinking e l’insieme di strategie riassumibili nel “pensiero agile”.

L’autore mette a disposizione del lettore i suoi studi, facendo prendere vita alle idee, alle teorie e alle metodologie attraverso le lenti della sua ampia esperienza sul campo, frutto di svariati anni di lavoro al fianco di molteplici aziende e organizzazioni.

Oltre ad una bibliografia tradizionale ordinata per capitoli, il libro presenta una discografia finale che fornisce al lettore numerosi spunti per approfondire ogni tema ed esplorare nuove dimensioni.

Tramite dei QR Code sarà possibile scaricare anche un documento interattivo, con alcuni link attivi che rimandano ai contenuti citati nel testo, e una playlist con tutti i brani che hanno ispirato il libro al fine di continuare autonomamente la riflessione, secondo le sensibilità e gli interessi individuali. Inoltre sul sito dedicato www.innovationrhapsody.org sono disponibili utili consigli per la lettura del volume.