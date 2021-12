Al Museo Novecento la mostra “Leoncillo. L’antico”

Museo Novecento inaugura la mostra Leoncillo. L’antico (3 dicembre 2021 – 1 maggio 2022), il nuovo appuntamento dedicato ai grandi maestri italiani del XX secolo

Museo Novecento presenta al pubblico la mostra Leoncillo. L’antico (3 dicembre 2021 – 1 maggio 2022), il nuovo appuntamento dedicato ai grandi maestri italiani del XX secolo che intende mettere in luce l’interesse del grande scultore umbro (Spoleto, 1915 – Roma, 1968) per l’antico, rileggendo le sue creazioni plastiche alla luce del rapporto con la grande arte del passato. Concepita come un vero e proprio ‘assolo’, la mostra è la prima in un museo italiano dedicata a indagare i profondi rapporti che Leoncillo (Leoncillo Leonardi) ha intrattenuto con l’antico, arcaico e classico, oltre che con i grandi maestri del rinascimento e del barocco, lungo tutto l’arco della sua trentennale attività (1938-1968).

Come in precedenti occasioni viene consolidato il rapporto di collaborazione con altri musei e istituzioni fiorentine. Una delle più celebri opere di Leoncillo sarà, infatti, esposta al Museo Archeologico Nazionale di Firenze a sottolineare la continuità di un dialogo fecondo tra arte contemporanea e passato, in questo caso con l’espressione artistica degli antichi etruschi, le cui creazioni impressionarono Leoncillo per la loro profonda comprensione dei sentimenti umani sospesi tra amore e morte, vita e aldilà.

Ph credits: -Leoncillo primi anni ’60. Courtesy Galleria dello Scudo, Verona.

Museo Novecento

Piazza Santa Maria Novella 10, Firenze

