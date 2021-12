“Spaghetti” debutta per la rassegna “Battiti”

Nell’ambito della “Rassegna Internazionale Battiti” debutta in prima assoluta “Spaghetti” con la regia di Roberta Castelluzzo: dal 2 al 5 dicembre al Teatro Furio Camillo

Debutta in prima assoluta, dal 2 al 5 dicembre al Teatro Furio Camillo, nell’ambito della Rassegna Internazionale Battiti, SPAGHETTI, spettacolo diretto da Roberta Castelluzzo.

Siamo intorno al 1920, sono gli anni delle importanti migrazioni degli italiani oltreoceano. Valigie piene di storie, di speranze, di ricordi, di malinconia e… di pasta.

Gli spaghetti saranno di nuovo sulla tavola, senza sapere se ci sarà una casa, senza sapere quale sarà il futuro, ma quel rito, quell’odore, quel sapore, tutto ciò darà di nuovo forma alla storia familiare, accompagnerà i ricordi e cullerà il sogno di ricominciare.

“Siamo partiti dall’immagine della valigia piena di pasta, di conserve, di salumi, e da lì vogliamo raccontare storie tanto vere quanto simboliche, storie di un’immigrazione che, nel tempo, si ripete, identica, con altri nomi, altri tragitti, ma dolorosamente sempre uguale.”- annota Roberta Castelluzzo.

Sono storie di viaggio, sono storie di gente che si sposta per mare e condivide preoccupazioni, speranza, nausee, euforia, paura e, in questo caso, spaghetti.

Uno spettacolo in cui il linguaggio del circo teatro, così fortemente evocativo e sanguigno, sarà accompagnato da parti di racconto orale, in un continuo viaggio tra emozioni diverse, tra piani differenti e differenti punti di vista, con immagini tanto poetiche quanto vitali.

Trapezio, tessuto aereo, acrobatica, corda, palo cinese, roue cyr, verticalismo e manipolazione di oggetti saranno alcune delle tecniche circensi che daranno un respiro fisico e acrobatico di straordinario coinvolgimento. Le più celebri e popolari musiche dell’inizio del Novecento, canticchiate nei porti o le grandi ballate con violino, accompagneranno i movimenti coreografici in aria e a terra, con un continuo contrappunto tra emozioni diverse e ritmi diversi.

INFO:

SPAGHETTI

Dal 2 al 5 dicembre

Teatro Furio Camillo

Via Camilla, 44 Roma

giovedì 2 – venerdì 3 – sabato 4 dicembre ore 21

domenica 5 dicembre ore 18

Biglietto singolo spettacolo: 13 euro

greenpass obbligatorio dai 12 anni