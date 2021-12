In Toscana la prima data del tour di Fiorella Mannoia

In Toscana le prove generali e la prima data del tour di Fiorella Mannoia. Appuntamento a Cascina presso La Città del Teatro a febbraio 2022

Si terranno a Cascina il prossimo febbraio le prove generali del tour 2022 della grande artista Fiorella Mannoia che proprio con un concerto presso La Città del Teatro, il 27 febbraio, partirà con il suo tour nazionale. Ancora una volta, grazie alla LEG Live Emotion Group, la Toscana viene scelta da un artista come luogo speciale e magico per provare i suoni e le emozioni di un tour che viaggerà poi in tutta Italia.

I biglietti per il 27 febbraio sono già in vendita su Ticketone.

https://www.ticketone.it/event/fiorella-mannoia-padroni-di-niente-tour-la-citta-del-teatro-14401102/