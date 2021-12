In libreria “CANOVA. Quattro tempi vol. II”

Le sequenze fotografiche in bianco e nero realizzate da Spina a contatto con l’opera scultorea consentono allo sguardo del lettore di approfondire ancora una volta quel legame tra luce e plasticità della materia che è uno degli aspetti chiave e peculiari dell’opera del fotografo. “Spina sente il gesso come l’opposto del marmo. La materia dell’imperfezione tattile rispetto a quella incorruttibile, dove domina l’idea e non c’è traccia della manualità”, scrive Vittorio Sgarbi.

Come evidenzia il sottotitolo, la dimensione temporale è uno degli elementi chiave della ricerca fotografica condotta, in solitaria, tra le stanze della gipsoteca di Possagno. Quei “quattro tempi” non vogliono essere unicamente un espediente per declinare la riflessione visiva di Spina nel quadriennio di celebrazioni canoviane. La dimensione temporale ha infatti un’importanza senza pari nella fase creativa e realizzativa dello scultore neoclassico: c’è un prima e un dopo l’opera in gesso. Il prima è lo studio preparatorio; il dopo l’opera finita. Il gesso si pone nel mezzo. Questo volume vuole quindi presentare al grande pubblico questa fase così significativa e nel contempo così poco approfondita di Antonio Canova, tra i maggiori scultori di tutti i tempi.

La raccolta delle centinaia di gessi conservati alla gipsoteca di Possagno è la testimonianza del lavoro continuo e gravoso che Canova dedicava alle sue opere: le statue canoviane infatti non nascono dalla lavorazione diretta e intuitiva del marmo, ma dopo un metodico e precisissimo studio, dal disegno all’argilla, dal gesso al marmo. Il modello in gesso, in particolare, si realizza con una colata in un calco ricavato dalla precedente opera in argilla; nel gesso venivano applicati i repères, i chiodini di bronzo tuttora visibili nelle statue di Possagno, che consentivano – con un apposito pantografo – di trasferire le misure e le proporzioni dal gesso al marmo.

Il volume è completato e arricchito dai contributi critici firmati dal Principe Domenico Antonio Pallavicino, da Vittorio Sgarbi e da Luigi Spina. Sgarbi, in particolare, si chiede nella prefazione al volume: “Cosa vede, cosa cerca Luigi Spina in Canova?”. La risposta è illuminante: “Cerca l’opposto di quello che Canova vuole essere: l’imperfezione”. E aggiunge: “Luigi Spina, nei modelli di gesso, cerca un artista inquieto e diviso, maestro di un’idea della bellezza senza tempo e senza limite, un artista dell’armonia, della misura perfetta e di un mondo perduto”.