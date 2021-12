Come gestire la fatturazione elettronica

Una vera e propria rivoluzione copernicana quella avvenuta l’1 di gennaio 2019. La pandemia era ancora lontana, le vite di noi tutti non avevano subito quell’incredibile cambiamento che nessuno avrebbe nemmanco mai immaginato. A distanza di due anni, tra i più travagliati che mente umana possa ricordare, torniamo a quell’inizio anno di 24 mesi fa.

Quel 1° gennaio 2019 scattò l’obbligo di fatturazione elettronica per i titolari di partita Iva, un provvedimento che scatenò moti di preoccupazione per tanti professionisti che si sono trovati a dover fare in forma digitale quello che erano abituati a fare in versione cartaceo.

Che cos’è la fatturazione elettronica

Come detto in precedenza, da due anni le cose sono cambiate in modo radicale nel campo delle fatture per i professionisti. Da inizio 2019, i titolari di partita Iva hanno dovuto adeguarsi ai nuovi obblighi che prevede l’invio di fatture elettroniche. Attenzione, non si sta parlando di una semplice fattura scannerizzata e inviata in modo semplice via mail.

La fatturazione elettronica, per com’è stata pensata, prevede infatti un percorso più articolato. La fattura va creata in formato XML e poi essere inviata tramite il Sistema di Intescambio (si utilizza l’acronimo SDI). Questo step intermedio serve per un controllo accurato della fattura che, se approvata, viene poi recapitata nella posta elettronica del destinatario.

Inviare e conservare le fatture online, cosa ti serve

Enormi furono le preoccupazioni dei professionisti all’annuncio di questo nuovo obbligo. Per gestire l’intero ciclo di fatturazione, quindi parliamo del ciclo attivo/passivo, è necessario usufruire di una piattaforma che permetta sia di creare le fatture in formato XML con la firma digitale, sia di riceverne e di conservarle in un apposito archivio che possa essere consultato in qualunque momento.

La maggior parte delle difficoltà per le partite Iva, in questi ultimi due anni, è stata riscontrata proprio nell’individuare un software che permettesse di gestire l’invio e la ricezione delle fatture online in modo semplice ed economico.

Il servizio adatto per le fatture elettroniche

Per concludere

Quello della fatturazione elettronica è un tema da affrontare con la dovuta attenzione, visto che coloro che non adempiono a questo tipo di soluzione rischiano di incappare in sanzione pesantissime. Con il software consigliato in questo articolo, potrai avere una gestione professionale delle fatture elettroniche senza alcuna difficoltà, tramite un pannello di controllo chiaro e intuitivo.