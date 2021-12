Al Teatro degli Arcimboldi arriva l’One Night Show di Achille Lauro

Achille Lauro accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia sul palco del Teatro degli Arcimboldi per un evento unico e imperdibile il 7 dicembre

Si avvicina l’irripetibile evento di ACHILLE LAURO: l’unico show dell’autunno/inverno 2021, uno spettacolo di rara bellezza, un imperdibile ONE NIGHT SHOW che l’artista porterà in scena MARTEDÌ 7 DICEMBRE al TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI di MILANO accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia – l’ensemble sinfonico con cui lo scorso settembre si è esibito a Taranto durante il MEDITA Festival – e impreziosito, in un brano, dall’esibizione e interpretazione speciale della splendida ballerina Klaudia Pepa.

Un’occasione magica, perfetta per lasciarsi travolgere dalle sue esibizioni eleganti, raffinate e iconiche. Uno spettacolo carico di emozione, così coinvolgente da mostrare senza filtri i suoi sentimenti interiori, regalando visivamente al pubblico presente in sala un pezzo del suo cuore.

ACHILLE LAURO infatti interpreterà i brani del suo repertorio mostrando LIVE sui monitor i battiti del suo cuore.

Avrà luce un vero e proprio quadro digitale unico al mondo, che sarà messo all’asta sotto forma di NFT su Crypto.com – la piattaforma più celebre del settore – e che darà vita a una charity a supporto del reparto di cardiologia infantile del Policlinico San Donato.

L’evento potrà essere seguito esclusivamente LIVE, senza streaming.

Biglietti disponibili su www.ticketmaster.it al link: https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-achille-lauro-one-night-show.html