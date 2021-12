Nomida torna con il singolo “Polvere”

Nomida pubblica “Polvere”: disponibile in digitale e su YouTube l’inizio di una storia in bilico tra urban, latin e pop music

Fuori su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip ufficiale Polvere, il singolo d’esordio di un nuovo nome pronto a inserirsi fra i talenti dell’r’n’b e del latin pop italiano: NOMIDA.

Il brano, distribuito da Artist First, inaugura la collaborazione tra il giovane artista ed il producer Marlow. I due hanno in cantiere una serie di singoli, che legati tra loro da un fil rouge, sveleranno progressivamente il percorso narrativo del loro nuovo progetto, andando a scoprire gradualmente l’identità e la storia dell’artista.

Si parte da Polvere, il punto di partenza, ma al tempo stesso di arrivo, che affronta la tematica dello smarrimento interiore, raccontando i pensieri ed il percorso personale di questa condizione. Un momento in cui tutti noi siamo passati, in cui sembra che tutto ciò che ci circonda possa travolgerci da un momento all’altro, lasciandoci con niente, se non solo polvere. Una volta persi, ci sono solo poche possibilità: lasciarsi cadere o risollevarsi.

“In un periodo in cui solamente scrivere riusciva a farmi sentire meglio, non avrei potuto fare un brano diverso da questo. Quella frustrazione, quella noia e quel limite che ti dà la monotonia porta a reagire in diversi modi. Spesso con risultati deludenti. Non questa volta” – Nomida

Il videoclip ufficiale, diretto da GIAMA (Matteo Ortili & Gianni Pierini), è ambientato nella location desertica di Tabernas, in Andalusia. Le suggestive immagini di questa splendida cornice trasportano l’ascoltatore nell’atmosfera magica e ipnotica del brano. La curatissima produzione di Marlow e le liriche di Nomida sintetizzano a pieno il mood: solo noi possiamo decidere se lasciarci andare alle scelte del destino, o se dare ascolto alla speranza e all’ambizione, nascosti nella nostra anima.

BIO

Nomida, all’anagrafe Damiano Giovannetti, è un cantante e autore italiano.

Si approccia alla musica nei primi mesi del 2021 intraprendendo una collaborazione con il producer Marlow. Insieme, i due artisti si impegnano in una ricerca stilistica e musicale che punta a sintetizzare il contenuto lirico della sfera urban con le melodie della scuola pop. I loro primi brani sono infatti caratterizzati da una fusione tra sonorità, mettendosi in gioco su ispirazioni ‘r’n’b, latin e pop. Il singolo “Polvere” è il primo a definire il sound e la direzione del loro progetto, che unito ai prossimi inediti, svelerà progressivamente al pubblico l’identità artistica di Nomida ed il percorso che i due musicisti si prefiggono di costruire.