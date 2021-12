Kazemijazi online con “Music for Blind People”

Si intitola “Music for Blind People” il nuovo brano di Kazemijazi: l’album è disponibile online su tutte le piattaforme streaming

Omid Kazemijazi è un cantante italo-iraniano, cantautore di formazione classica, polistrumentista e produttore discografico.

In Italia, con base a Modena, è entrato profondamente in contatto con la realtà indie, realizzando 7 EP e 2 LP con diverse band: Feedback (EP 2000), Water In Face (2 EP 2005/06), Supravisitor (3 EP 2008/09) Omid Jazi (EP 2012 e 2 LP 2013/15).

Durante la sua permanenza in Italia ha anche suonato dal vivo insieme ai Verdena nel 2011 e con i Criminal Jokers nel 2013. Dal 2014 si è trasferito a Londra dove da subito ha creato una rete di contatti registrando e producendo artisti nella scena underground.

Nel 2016 con la collaborazione con l’amico e talentuoso ingegnere del suono Shuta Shinoda sono cominciate le registrazioni che avrebbero portato ai brani che costituiscono il suo nuovo progetto solista a nome Kazemijazi dal titolo “Music for Blind People”.

Registrato tra gli Hackney Road Studios e il proprio studio casalingo nel 2019 l’album, un doppio, aveva un deciso baricentro synth-pop. Dopo averlo suonato dal vivo con un power trio, Kazemijazi ha però deciso di aggiungere ulteriori batterie dal vivo, chitarre, basso, ritarando i mix verso un suono più organico e potente.

Oggi, concluso il master dei brani, “Music for Blind People”, la prima parte di questa creatura è finalmente pronta a vedere la luce.

La musica di Kazemijazi è DIY Bedroom Rock ed integra dimensioni distorte con suoni cosmici. il suo sound è influenzato da Depeche Mode e Beach House, ma si può sentire anche in sottofondo una componente shoegaze a la My Bloody Valentine, che si innesta sul più prominente synth-pop.

Tra le scintille che hanno acceso il motore di questo progetto troviamo sia il mitologico Tiresia che il libro “The Chemical Wedding” di Christian Rosenkreutz e se i temi preferiti dall’artista sono intelligenza artificiale, meccanica quantistica e società distopica, Kazemijazi dichiara: “Sono davvero felice di avere ultimato questa prima parte del nuovo progetto. ‘Music for Blind People’ mi ha permesso ancora una volta di immergermi alla ricerca della differenza tra coscienza e consapevolezza, una ricerca che da sempre mi stupisce e mi spinge oltre”.