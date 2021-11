Sclerosi multipla: benefici con quetiapina

Sclerosi multipla: effetto benefico della quetiapina in caso di sintomi psicotici indotti da trattamento con corticosteroidi ad alte dosi

Il popolare antipsicotico quetiapina sembra calmare i pazienti con sclerosi multipla (SM) che sviluppano disagio psichiatrico dopo l’assunzione di corticosteroidi, dice una nuova revisione di casi clinici presentata alla riunione annuale 2021 del Consortium of Multiple Sclerosis Centers (CMSC).

«Il nostro studio case-report ha rilevato che la quetiapina era efficace nel ridurre l’irritabilità, diminuire il disagio psicologico e migliorare il sonno nei pazienti con SM che hanno manifestato sintomi di psicosi rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto alcun trattamento. Questo ha cambiato la nostra pratica clinica in quanto ora offriamo consulenza a tutti i pazienti sul potenziale effetto collaterale della psicosi indotta da steroidi e discutiamo le opzioni di trattamento» ha affermato Olinka Hrebicek, direttore medico della Vancouver Island Multiple Sclerosis Clinic di Victoria (Canada).

Secondo Hrebicek, il personale infermieristico e i neurologi della clinica canadese avevano in genere attribuito sintomi come irritabilità, rabbia, insonnia e disagio psicologico allo stress di sperimentare una ricaduta. Il trattamento spesso era basato sulla prescrizione di una benzodiazepina o zopiclone.

In effetti, hanno scritto nel loro rapporto Hrebicek e colleghi, la psicosi dopo il trattamento con corticosteroidi ad alte dosi per la SM può essere sottostimata.

Sottolineata l’importanza di cercare proattivamente disturbi psichiatrici

«Lo scopo dello studio era determinare se la quetiapina fosse efficace per il trattamento dei sintomi della psicosi indotta da steroidi nei pazienti con SM» ha confermato il coautore dello studio e assistente di ricerca clinica Niall Murphy, dell’a University of Victoria.

«Volevamo anche sottolineare l’importanza di cercare i sintomi della psicosi indotta da steroidi in quanto questa non è probabilmente la preoccupazione principale quando si trattano i pazienti per una ricaduta. Inoltre, infermieri e neurologi possono avere meno esperienza con lo spettro dei sintomi clinici della psicosi rispetto agli psichiatri».

Per la revisione dei casi, i ricercatori hanno esaminato 10 segnalazioni (8 femmine) di pazienti che avevano segni di disagio psichiatrico dopo il trattamento con steroidi. Otto dei pazienti sono stati trattati con quetiapina (sei femmine, due maschi). Tutti coloro che hanno assunto quetiapina hanno sperimentato benefici, mentre gli altri due non sono migliorati.

Nella Columbia Britannica, la clinica Victoria ha cambiato politica a seguito dell’analisi, ha detto Hrebicek. «Infermieri e medici ora fanno domande più specifiche per stabilire se i pazienti stanno avendo sintomi di psicosi indotta da steroidi e se dovrebbero essere trattati con un farmaco antipsicotico».

E ora, ha detto Murphy, «la nostra clinica offre proattivamente ai pazienti una prescrizione di quetiapina che può essere impiegata se stanno percependo sintomi di psicosi da steroidi».

Il commento di uno psichiatria sullo studio

La psicosi potrebbe non apparire come previsto nei pazienti che la sviluppano a seguito dell’uso di corticosteroidi ha osservato E. Sherwood Brown, professore di psichiatria presso l’Università del Texas Southwestern Medical Center, Dallas.

«Tipicamente, la psicosi si riferisce a deliri, allucinazioni o processi di pensiero disorganizzati. Tuttavia, con i corticosteroidi anche gravi cambiamenti dell’umore e cognitivi sono spesso inclusi nella definizione. Lievi cambiamenti di umore e memoria sembrano essere abbastanza comuni con i corticosteroidi prescritti. I sintomi più gravi sono meno comuni» ha specificato Brown, che non è stato coinvolto nello studio.

Dosi più elevate di corticosteroidi – come quelle utilizzate nella SM – aumentano il rischio di psicosi, ha aggiunto. Per quanto riguarda la quetiapina, Brown ha detto che potrebbe essere una buona opzione di trattamento.

«L’uso di quetiapina, un farmaco approvato per la schizofrenia e la mania, è coerente con l’idea suggerita in letteratura che i sintomi da corticosteroidi tendano a essere simili a quelli del disturbo bipolare e che rispondono ai farmaci indicati per tale disturbo» ha detto.

«Una potenziale preoccupazione è che sia i corticosteroidi che la quetiapina possono causare un aumento di peso. Tuttavia, questo potrebbe non essere un grosso problema con un breve ciclo di corticosteroidi. Sarebbe utile in tal senso uno studio randomizzato e controllato» ha aggiunto.

Infine, Brown ha supportato la nuova politica di allertare i pazienti con SM sul rischio di psicosi. «Offrire consulenza ai pazienti sugli effetti collaterali comuni è una buona idea» ha detto. «Ho visto dati che suggeriscono che i pazienti possono essere riluttanti a segnalare sintomi psichiatrici con corticosteroidi ai loro medici. Far loro conoscere il potenziale di questo tipo di effetti collaterali potrebbe renderli più disponibili nel segnalarli».

Fonte:

Hrebicek OK, Murphy NI. Identifying and treating steroid-induced psychosis in MS patients using quetiapine. CMSC 2021. Link