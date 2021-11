“Let’s Kiss” trionfa all’Italian Film Festival Berlin

La pellicola “Let’s Kiss” di Filippo Vendemmiati e prodotto da Genoma Films trionfa all’ottava edizione dell’Italian Film Festival Berlin

A Berlino si baciano tutti. “Let’s kiss – Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile” per la regia di Filippo Vendemmiati ha vinto l’ottava edizione dell’Italian Film Festival Berlin. Il docufilm prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu col sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission, ha ottenuto il pieno riconoscimento del pubblico tedesco che ha affollato le sale dal 10 al 14 Novembre votando i film in concorso.

Let’s kiss, un viaggio poetico ma stringente attraverso la vita e la politica dell’uomo che in Italia con garbata tenacia ha sfidato pregiudizi e ostilità sociale per affermare i diritti della comunità LGBT, debutta dunque con successo nel panorama cinematografico internazionale dopo il battesimo di Ottobre alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione autonoma e parallela Alice nella Città.

“La maggiore soddisfazione – ha dichiarato il regista Filippo Vendemmiati – è stato vedere accolta pienamente la storia di Franco. La conferma che oltre ai tanti cervelli, dall’Italia possono andare nel mondo anche anime, fratellanze, battaglie civili“.

“Non solo bello e significativo vincere qui a Berlino, città aperta e cosmopolita, ma anche incoraggiante” ha detto Franco Grillini ringraziando il pubblico “la nostra rivoluzione in Italia è ancora in corso. Ma noi andiamo avanti. Sempre con gentilezza, si intende!”

Dopo il successo di Berlino Let’ Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile sarà protagonista anche in Italia al Terraviva Film festival dove chiuderà la manifestazione con la proiezione fuori concorso domenica 20 novembre alle ore 20.00 al teatro Laura Betti di Casalecchio.

Let’ Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile è stato realizzato con il sostegno del Gruppo Unipol, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

Let’ Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile è una co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con Albedo Productions di Cinzia Salvioli.