Il cantautore romano Kevin Peci torna con il singolo “Non andare via”: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Non andare via”, il nuovo singolo di Kevin Peci.

https://spoti.fi/3nETMqb

L’artista descrive così “Non andare via”: “E’ un brano nato con l’intento di voler raccontare una parte del mio vissuto caratterizzato da un’altalena di emozioni che, spesso, la nostra vita ci pone di fronte.” – continua – “Decisi di prendere carta e penna per poter dar voce alle mie emozioni, lasciando che fossero loro a raccontare tutto ciò che sentivo e provavo durante questo viaggio.”

Un brano che segna l’uscita discografica del terzo singolo dell’artista romano classe ’95, dopo le pubblicazioni di “Mi chiedo perché” e “Quel che di vero c’è”, brani che si legheranno ad album previsto per il 2022, attualmente in lavorazione.

Il progetto è stato realizzato dallo stesso artista e prodotto e mixato da Walter Babbini presso il Purple Mix Studio di Guidonia.

Visual Video

https://www.youtube.com/watch?v=KlOgr68izH0

BIOGRAFIA

Kevin Peci, classe ‘95, nasce a Roma. Fin da piccolo manifesta la sua passione per la musica e inizia a studiare canto all’età di cinque anni prendendo anche lezioni di danza.

Nel 2010 esordisce in tv nel programma televisivo “Io Canto” in onda su canale 5 e in alcuni spettacoli teatrali in qualità di ballerino.

Negli ultimi anni insieme al suo produttore Walter Babbini, sente l’esigenza di intraprendere un suo percorso discografico ispirato da tematiche e sonorità a lui vicine, prendendo come riferimento il mondo Pop/Elettro e Funky.

I suoi testi si legano alle sue emozioni divenendo veri e propri brani.

“Mi chiedo perché “ è il primo singolo di un progetto artistico che vedrà la pubblicazione di un album di dieci tracce nel 2022, dove gli elementi chiave saranno parti di se e del vissuto dello stesso Artista.

Dall’8 Giugno è stato pubblicato il singolo “Quel che di vero c’è”, ad oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali, che si lega al suo ultimo lavoro “Non andar via”.