I Panta su YouTube con il videoclip di “Subliminale”

Fuori su YouTube il videoclip del nuovo singolo dei Panta intitolato “Subliminale”: il brano è già online sulle piattaforme streaming

È disponibile su YouTube il nuovo video dei Panta, realizzato da Daniele L. Bianchi sul nuovo singolo “Subliminale”, uscito da pochi giorni. “”Subliminale” è un brano molto fisico, più di quanto forse si potrebbe immaginare a un primo ascolto. Volevamo perciò un video che restituisse sia l’immediatezza della performance sia i diversi piani metaforici. Ci siamo noi quattro mentre suoniamo, stile Indie Rock ”old school” che è uno dei marchi di fabbrica del regista Daniele L. Bianchi, ma la scenografia à la David Lynch apre già sul simbolico e si arriva così agli effetti speciali di Giacomo Valentini che fanno continue incursioni come fossero messaggi subliminali sui diversi significati della canzone.”

Regia e DoP: Daniele L. Bianchi

Aiuto regia e fotografia: Valentina Genna

Montaggio: Giacomo Valentini

Recording, mix e master: Steve Lyon

“Subliminale” è un brano che fonde una raffinata ricerca musicale col desiderio di tradurre in canzone la ricerca interiore che la band sta portando avanti da anni, attraverso lo studio e la meditazione trascendentale.

Un pezzo rock dedicato alla forza inesauribile che può nascere dalla nostra consapevolezza, quando, immersi in delicati equilibri, non ci nascondiamo dietro le abitudini, ma espandiamo il nostro centro, mettiamo in circolo la nostra vitalità. Ad accompagnare le parole di Giulio Pantalei, un tappeto sonoro fatto di chitarre, basso e batteria, vicino come sempre al mondo anglosassone, ma profondamente italiano.

I Panta sono una giovane band indie rock romana, con un immaginario che spazia dalle arti all’impegno sociale. Alle spalle, un apprezzato esordio, con il disco INCUBISOGNI (Goodfellas/Materiali Musicali, 2019), vincitore al MEI di Faenza come “Miglior album Rock under 30” e ottimi riscontri da parte di pubblico e stampa (RAI, Billboard, Rockit, Repubblica XL, ExitWell, MetropolitanMagazine). Attivi dal 2016, i Panta hanno realizzato oltre 200 concerti, collaborando, tra gli altri, con Carlo Verdone e la David Lynch Foundation. L’Abbey Road Institute di Londra ha deciso di produrre alcuni dei brani che faranno parte del nuovo disco.

“Subliminale” è già stato prodotto interamente dalla band assieme al noto producer inglese Steve Lyon (Cure, Depeche Mode, Paul McCartney, Subsonica), è stato registrato e mixato da quest’ultimo al Verde Studio di Renzo Arbore e Marco Fabi a Roma con l’aiuto di Mattia Candeloro. L’artwork è stato curato dal giovane artista e fotografo maceratese Andrea Totò.