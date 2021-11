Giogala online con il nuovo singolo

Giovanni Gala, in arte GioGala, torna sulla scena musicale con un nuovo singolo: “Prendere o lasciare” è su tutte le piattaforme streaming

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “PRENDERE O LASCIARE” (BIT Records), nuovo brano di GIOGALA che vede il featuring di KID SMOCKA.

“PRENDERE O LASCIARE”: un bivio che caratterizza le fasi più cruciali e che conduce alle scelte più importanti della nostra vita. Il nuovo brano di GIOGALA parte da un connubio di sonorità che vanno dal rock al pop, per passare alla dance e alla trap. Un vero mix esplosivo arricchito dal featuring di Kid Smocka, promettente rapper bergamasco.

Spiega l’artista a proposito del nuovo pezzo: «Ho scelto come nuovo singolo “Prendere o lasciare” perché è un brano che mi rispecchia molto: energico, travolgente e autobiografico, come tutte le mie canzoni. In questo brano parlo di come, a volte, sia difficile riuscire a fare la cosa giusta, appunto “prendere o lasciare”, quando ci si rende conto di vivere una relazione ormai tossica, ma che ci vede ancora follemente innamorati dell’altra persona».

Il videoclip ufficiale di “Prendere o lasciare” è stato girato nella pista di motocross di Montangana (PD) dove GioGala si allenava per partecipare alle gare del campionato motocross del Triveneto. Il regista è Luca Rossin, con la supervisione della VaDeMa Music di Max Buonomo che ha prodotto il brano.

Biografia

Giovanni Gala, in arte GioGala, nasce a Ischia 34 anni fa , muove i primi passi nella musica da ragazzo a Ferrara dove è cresciuto. A 14 anni inizia a studiare chitarra, basso elettrico, pianoforte e canto cominciando a comporre le prime canzoni, alcune delle quali presenti nel suo album di debutto per tenere un filo conduttore con il suo passato. Nel 2017 viene scoperto dalla Vadema music che lo prende sotto la sua ala, portandolo ad incidere diversi brani, tra cui “Scivola” arrivando in vetta a numerosi concorsi. Nel febbraio 2018 vince il Sanremo New Talent al festival della musica italiana imponendosi su circa 3000 partecipanti. Da quel momento diventa inarrestabile, varca numerosi palchi importanti aprendo i concerti di Irene grandi, Omar Pedrini, Ivana Spagna e molto altro. Continua la sua carriera con il brano “Lascia andare”, si classifica nei primi 5 al concorso nazionale Cantaingiro 2019,.inoltre arriva alle finali del Premio “Nilla Pizzi” a Salsomaggiore Terme, concorso andato in onda anche sui canali Sky, Rete 4 e La5. Nel 2021 pubblica il singolo “Arsenico”, brano energico che spopola all’ultima edizione del Premio “Nilla Pizzi” facendolo volare in finale. Ad ottobre esce il nuovo singolo “Prendere o lasciare”, brano pop rock con influenze house e dance, con l’inserimento trap di un esclusivo featuring su etichetta BIT Records.