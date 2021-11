“Vita con te” è il nuovo singolo di Michee

Fuori il nuovo singolo di Michee intitolato “Vita Con Te”: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

“Vita con te” parla di una storia d’amore virtuale e vissuta sui social tra due persone mai incontratesi dal vivo. Nella rete ci si presenta sempre solo dal lato migliore. Lui si immagina una storia, una notte, una vita con lei, ma lei scompare dalla rete prima che lui la possa baciare. Lui, un po’ depresso, prende il fatto con ironia. Michee canta un brano dei giorni nostri, dove la comunicazione avviene nei media, una relazione si tronca con un SMS e Photoshop ha spesso un ruolo di rilievo nella scelta del partner. Roman Roth (drum, Simply Red) e Luca Colombo (guitar) danno al brano la freschezza necessaria.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Innamorarsi sui social è spesso un tranello, le persone mostrano solo la propria parte migliore, senza i difetti”.

Biografia

Michee nasce a Zurigo ma ha origini lucane. All’età di sei anni suo nonno gli regala una fisarmonica e da lì nasce la sua passione per la musica. Dopo anni di piano bar e orchestre, continua a scrivere canzoni che per molto tempo rimangono nel cassetto. Dopo aver scritto canzoni per Billy Todzo, Larry Woodley e Dhenibe, finalmente l’esordio con i suoi primi brani “Voglia Di Te”, “Elettrica” e “Tu Ce Faci”. Quest’ultimo brano, autocritica ironica, ha un buon riscontro nella stampa, con articoli su L’Espresso e la Gazzetta del Mezzogiorno. Il suo obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone con le sue canzoni e trasmettere emozioni e raccontare storie. Il suo ultimo brano, “Vita con te”, è disponibile sulle piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica.