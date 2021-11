Previsioni meteo 28 novembre 2021: freddo e neve in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 28 novembre 2021: il fine settimana si chiude con tempo instabile al Centro-Sud e sulle Isole maggiori

Il weekend e il mese di novembre si avviano alla conclusione con condizioni meteo all’insegna dell’instabilità sull’Italia, piombata in queste ore in pieno clima invernale. Correnti fredde infatti stanno iniziando ad arrivare sulla nostra Penisola che nei prossimi giorni vedrà un crollo delle temperature e neve a quote collinari. Nella giornata di oggi il tempo sarà piovoso su Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Isole maggiori. Nevicate sull’arco alpino e rilievi appenninici con quota in rapida discesa.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo tempo più soleggiato sulle regioni settentrionali e parte del Centro, mentre le piogge non daranno tregua alla Sardegna e al Centro-Sud con possibilità di neve a quote collinari. Fortunatamente, a seguire è atteso un deciso miglioramento del tempo: martedì torneranno infatti l’alta pressione e il sole con un deciso rialzo termico.

Intanto per oggi, domenica 28 novembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità su tutti i settori con precipitazioni sparse su Liguria e Nord-Est, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su Emilia Romagna e regioni di Nord-Est, variabilità asciutta al Nord-Ovest. In serata fenomeni residui sul Triveneto, nuvolosità irregolare altrove. Neve fino a quote molto basse sia sulle Alpi che sull’Appennino. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi sulle regioni tirreniche, più asciutto lungo le coste adriatiche. Al pomeriggio molte nuvole in transito con precipitazioni su Toscana, Lazio e Umbria, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni soprattutto sulle regioni Tirreniche. Neve in calo fino a quote collinari. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

In Toscana locali piogge al mattino sui settori settentrionali, asciutto altrove; fenomeni in espansione al pomeriggio su tutti i settori. Generale miglioramento atteso in serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge e temporali su Campania, Calabria e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio condizioni di diffuso maltempo con acquazzoni e temporali anche intensi specie su Campania e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Neve in calo fin verso gli 800-1100 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria locali fenomeni anche intensi al mattino sul Tirreno, asciutto altrove. Instabilità diffusa nella restante parte della giornata con piogge estese su tutti i settori, temporali anche intensi sul versante Tirrenico.

Temperature minime e massime in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.