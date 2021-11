Malattie epatiche legate all’alcol: cura farmacologica salva la vita

I trattamenti farmacologici del disturbo da uso di alcol migliorano gli esiti di mortalità per i pazienti con malattia epatica associata

Come riportano i risultati di uno studio presentato al congresso annuale dell’ACG (American Collage of Gastroenterology), i trattamenti farmacologici del disturbo da uso di alcol migliorano gli esiti di mortalità per i pazienti con malattia epatica associata all’alcol.

I disturbi da uso di alcol (AUD) sono una delle principali cause di malattia e disabilità in quasi tutti i paesi europei. Tra le malattie alcol-correlate, l’epatopatia alcolica (ALD) è il più comune.

Attualmente, l’alcol è la causa più frequente di cirrosi epatica nel mondo occidentale. La pietra angolare del trattamento per l’ALD è raggiungere l’alcol totale astinenza e prevenzione delle ricadute.

“Il nostro studio ha rilevato che questi farmaci sono sottoutilizzati. Il loro utilizzo abbassa la mortalità nei pazienti ricoverati con malattia epatica associata all’alcol; per tale motivo sono necessari ulteriori studi per cercare di aumentare l’utilizzo di questi farmaci ” evidenzia Patrick Twohig, gastroenterologo ed epatologo presso l’Università del Nebraska Medical Center.

“Il disturbo da uso di alcol è molto diffuso nella società e le sue complicazioni di salute rappresentano malattie significative e oneri finanziari negli Stati Uniti e nel mondo. Sia i trattamenti farmacologici che quelli comportamentali hanno dimostrato di essere molto efficaci nel trattamento del disturbo da uso di alcol, ma esistono molteplici barriere nel tradurre questi farmaci nella pratica clinica, uno dei quali è che i medici segnalano una mancanza di conoscenza e istruzione riguardo al loro uso. C’è una scarsità di ricerche sull’uso di terapie farmacologiche per il disturbo da uso di alcol in pazienti con malattie epatiche di base”.

Come riportato in una review di qualche anno fa di Addolorato et al, la combinazione di interventi psicosociali, terapia farmacologica e gestione medica sembra essere la gestione più efficace strategia per i pazienti con AUD con ALD.

Ci sono ancora problemi di politiche normative rigide, scarsità di educazione alle dipendenze tra i medici, alto grado di stigmatizzazione.

In questo nuovo studio di coorte retrospettivo, i ricercatori miravano a quantificare l’uso di farmaci per il disturbo da uso di alcol (AUD) in pazienti ricoverati con malattia epatica associata all’alcol (ALD) e a valutare gli esiti di mortalità.

Lo studio ha incluso 115 pazienti (63% uomini; età media 51,7 anni) che erano stati ricoverati per ALD e AUD tra il 2018 e il 2020 presso l’Università del Nebraska Medical Center.

Dei 115 pazienti, al 21% (n=24) sono stati prescritti vari trattamenti farmacologici per l’AUD, tra cui acamprosato (n=10), naltrexone orale (n=7), baclofen (n=3), naltrexone IM (n=2) e disulfiram (n=2).

I pazienti a cui è stato prescritto un trattamento medico per l’AUD hanno avuto un tasso di mortalità a 1 anno significativamente più basso del 4,2% rispetto al 20,9% per i pazienti a cui non è stata prescritta terapia medica, che è rimasto statisticamente significativo dopo un aggiustamento dell’età (OR=0,18; 95% CI, 0,01 -0,96; p=0,04).

“Un’ulteriore analisi di sottogruppi di questa popolazione a cui è stata prescritta la terapia mostra che gli individui a cui è stato prescritto il trattamento erano in genere di età più giovane, 47 anni rispetto ai 53 anni di chi non assumeva farmaci, avevano anche meno probabilità di avere l’ascite e avevano maggiori probabilità di essere stati visitati per dipendenza in una visita specialista in psichiatria”, ha aggiunto Twohig.

“I nostri risultati sono coerenti con studi precedenti che hanno dimostrato che queste terapie mediche per il disturbo da uso di alcol sono sottoutilizzate, ma che sono efficaci nel ridurre la mortalità”.

Riferimenti

