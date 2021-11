Efelidi di Ubertone ha anche un videoclip

Disponibile online un bellissimo videoclip per “Efelidi”, singolo con cui Ubertone ha segnato il suo esordio ufficiale nel mondo della musica

Sky TG24 è da Efelidi, singolo con cui Ubertone ha segnato il suo esordio ufficiale nel mondo della musica e che anticipa l’uscita del suo primo album. Il video, realizzato interamente con la tecnica dello stop motion, è stato firmato da Stefano Bertelli, già noto al pubblico per aver lavorato come regista alle opere di diversi grandi della scena italiana ed internazionale, tra cui Robbie Williams, Frank Sinatra e Caparezza. Dopo l’anteprima suè da oggi è disponibile al pubblico un bellissimo videoclip per, singolo con cuiha segnato il suo esordio ufficiale nel mondo della musica e che anticipa l’uscita del suo primo album. Il video, realizzato interamente con la tecnica dello stop motion, è stato firmato da, già noto al pubblico per aver lavorato come regista alle opere di diversi grandi della scena italiana ed internazionale, tra cui Robbie Williams, Frank Sinatra e Caparezza.

Ho scritto Efelidi in un momento di felicità rara, in cui la bellezza era quasi difficile da elaborare. È stata prodotta quando ormai quel momento era passato ma sono contento che, in questo pezzo, quei giorni e quella sensazione io abbia potuto cristallizzarli e conservarli vivi. Il regista del videoclip, Stefano Bertelli, lo conoscevo di fama da molti anni: da quando vidi su YouTube il video di Cinestetica dei Marta Sui Tubi e me ne innamorai. Da allora Stefano ha realizzato videoclip per dei giganti come Robbie Williams, The Game e Frank Sinatra. Sapevo che viveva nella mia città ma non lo conoscevo di persona. Un incontro fortuito ha fatto nascere questa collaborazione inaspettata. L’idea del soggetto gli è venuta mentre eravamo al telefono e io l’ho sposata immediatamente. Quando poi l’ho vista realizzata è stata una botta di emozione non da poco. Tutto ciò che vedete è fatto di carta e animato con la stop motion, anche ogni singolo fotogramma del mio playback. (Ubertone)

L’arrangiamento del brano è di Graziano Beggio, pianista e arrangiatore di Rovigo. Il mix e il mastering sono stati affidati a Pablo Rabinovich, ingegnere del suono di Buenos Aires, che ha finalizzato 5 dischi vincitori del premio Gardel (il premio musicale più importante in Argentina). L’assolo di violino è suonato da Sofia Di Mambro, della Gaga Symphony Orchestra, che ha accompagnato Francesco De Gregori e Patty Pravo in molti concerti. Il regista del video è Stefano Bertelli, co-fondatore della SeenFilm. Nella sua videografia ci sono nomi come Robbie Williams, Frank Sinatra e AlterBridge, solo per citarne alcuni. Tra gli italiani: Caparezza, Marlene Kuntz e Arisa.

BIO:

Ubertone (al secolo Marcello Ubertone, nato a Rovigo nel 1982) non ha cominciato a suonare ora. Ha iniziato a scrivere canzoni nel lontano 1999, in Kentucky, dove stava svolgendo un anno di studio all’estero. Il percorso che lo ha condotto solo adesso a pubblicare il suo primo singolo ufficiale è stato lungo e avventuroso. Di mezzo c’è stato un incontro con Mogol che si è innamorato di un suo pezzo e lo ha portato al CET, la sua scuola in Umbria, c’è stata l’esperienza con la Gialappa’s Band per cui ha scritto come autore numerose canzoni comiche, ci sono state le aperture dei concerti di Brunori SAS e Pinguini Tattici Nucleari. E poi ancora esibizioni sui generis come gli house concert nei salotti e “Il concerto più piccolo del mondo” che ha tenuto l’anno scorso in occasione del festival letterario Rovigoracconta: in una piazza vuota, chiusa appositamente per lui, ha suonato una canzone per una o due persone alla volta. Il brano Efelidi, che preannuncia la pubblicazione a breve del suo primo album, segna il suo arrivo sui canali ufficiali della musica.