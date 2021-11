Concorso notai: nuove indicazioni dal Ministero

Concorso notai: il Ministero della Giustizia pubblica un avviso per i candidati relativo alle prove del 29 e 30 novembre e 1, 2, 3 dicembre 2021

E’ stato pubblicato nel sito della Giustizia un avviso riguardante il concorso per notai, indetto con d.d. 3.12.2019.

Nei giorni 29 e 30 novembre e 1, 2, 3 dicembre 2021 i candidati dovranno accedere ai padiglioni utilizzando l’ingresso “EST” e dovranno seguire il percorso che verrà loro indicato. Per i candidati che utilizzeranno il treno, per i giorni 29 e 30 novembre 2021 e per il giorno 3 dicembre 2021 la Fiera di Roma metterà a disposizione, a titolo gratuito due navette, dalla stazione ferroviaria Fiera di Roma all’ingresso “Est”. Presso il medesimo punto di accesso, sarà inoltre presente un gazebo per effettuare i tamponi.

Per accedere all’area concorsuale sarà necessario portare con sé il green pass, nonchè la autodichiarazione COVID, il cui modello è presente nel sito del ministero della Giustizia.

Le operazioni di identificazione del concorso notai saranno effettuate con dispositivi di rilevazione ottica del codice a barre riportato sulla ricevuta della domanda di partecipazione. Gli aspiranti notai dovranno, quindi, portare con sé ed esibire il suddetto codice, unitamente al documento di identità, al momento del riconoscimento.

