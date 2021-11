Brina Knauss testimonial di AERONAUTICA MILITARE

Brina Knauss protagonista della collezione Donna FW21/22 del brand AERONAUTICA MILITARE, dedicata a tutte le donne per cui nessun sogno è troppo grande da realizzare

Il volo come metafora della vita e della libertà, la collezione Donna FW21_22 del brand AERONAUTICA MILITARE è dedicata a tutte le donne per cui nessun sogno è troppo grande da realizzare.

Protagonista degli scatti realizzati presso la Base Aerea del 6° Stormo a Ghedi è Brina Knauss, icona di stile e oggi affermata dj, che per tanti anni è stata anche modella e all’occasione posa ancora per progetti che le interessano. Brina è nata in Slovenia ed è la perfetta interprete della donna di oggi, ha un’eleganza spontanea, è decisa, forte, dinamica e indipendente. Ha iniziato la sua carriera facendo la modella, ma il suo sogno è sempre stato fare musica e adesso, dopo una lunga gavetta, fatta di serata in piccoli locali, Brina si esibisce in giro per il mondo dove fa valere alla consolle il suo gusto musicale e la sua energia. Il suo stile musicale si può definire Melodic House Techno e negli ultimi anni ha partecipato ad importanti manifestazioni come il Tomorrowland Belgium, forse il più grande festival dance al mondo, l’Off Sonar Barcelona, il Paradise City Festival, l’ADE Amsterdam e ha suonato in importanti Club come il Printworks di Londra, il Club Space di Miami, l’Ushuaia e l’Hi e il Pacha di Ibiza, una delle più importanti località al mondo in fatto di Club.

Brina Knauss è una donna nata per volare, e lo fa attraverso la sua musica. Lo slogan della collezione Woman FW21_22 è infatti Born to Fly e Brina è la perfetta interprete del DNA del brand.

La collezione FW21_22 è pensata per donne contemporanee e all’avanguardia che affrontano con energia ed eleganza le varie sfide quotidiane rimanendo in perfetto equilibro tra comfort e stile. I capi Woman di AERONAUTICA MILITARE fanno sentire chi li indossa sempre a proprio agio, libera, dinamica e vitale: chi ama gli outfit casual troverà capi comodi, avvolgenti, senza tempo e dalle forme semplici e chi ama mixare potrà creare interessanti abbinamenti da usare in qualsiasi momento della giornata e per ogni occasione.