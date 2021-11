“Nemesi” è il nuovo romanzo di Paolo Bertelli

Disponibile in tutte le librerie e Bookstore “Nemesi”, il nuovo romanzo dello scrittore Paolo Bertelli edito da Pluriversum

“È una storia atipica, fuori dagli schemi, che si discosta dal classico fantasy. Chi lo ha letto e/o recensito ha detto che ha trovato qualcosa di nuovo, originale e inaspettato. Si, è un fantasy, ma narrato durante il periodo della Prima guerra mondiale, che viene descritta in tutto il suo orrore durante le vicende dei protagonisti” spiega l’autore. “Spero possa stupire per queste peculiarità, ma anche far riflettere, perché si affronteranno temi attuali come il rispetto e l’importanza della natura e di tutto ciò che ci circonda. Penso sia importante per un libro, riuscire anche a far riflettere, indipendentemente dal genere narrato. L’eterna lotta tra bene e male non è altro che impersonificazione della nemesi umana. Troverà mistero e azione, amore e tradimenti. Spero che alla fine della lettura si chiederà quanto di tutto questo sia fantasy e quanto, purtroppo, sia reale.”

Trama: Londra nei mesi immediatamente precedenti la Prima guerra mondiale. Erik è un brillante scienziato che insieme ad Amanda, lavora a forme di energia alternative. Erik inizia ad avere strani sintomi, sente delle voci che lo chiamano, immagini dove tenebra e luce sembrano combattere tra loro, rumori di esplosioni, di grida, di morte. Si troverà a dover lottare contro misteriosi personaggi che si fanno chiamare Guardiani, in una realtà che verrà stravolta e a dover sventare una minaccia nucleare. La stessa storia della civiltà umana sarà messa in dubbio da rivelazioni che avrà difficoltà ad accettare. In un crescendo di colpi di scena, in un’Europa devastata dalla guerra, mistero, fedeltà e amore si intrecciano in un finale che lascia in sospeso spalancando le porte al seguito.

Biografia: Bertelli Paolo nasce a San Miniato in provincia di Pisa il 2 dicembre del 1978. Laureato in Chimica nel 2002 all’Università di Pisa, dal 2005 sono responsabile del laboratorio chimico della KLF Tecnochimica (specializzata in prodotti chimici per concerie), e del reparto Ricerca, Sviluppo e Produzione. Amante dello sport, leggo fin da ragazzino ogni tipo di libro che sia un giallo, di avventura o fantasy… ma non troppo. La passione per la lettura unita a quella delle materie scientifiche (chimica biologia in primis) e alla passione per la storia, lo hanno portato a scrivere il suo primo libro.

Contatti

Facebook: Bertelli Paolo

Instagram: bertellipaolo13

Linkdin: Bertelli Paolo

Editore: Pluriversum

Anno edizione: 2021

Brossura

EAN: 9788831354929