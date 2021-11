Musica: nasce Italian Groove Collective

Nasce l’Italian Groove Collective: arriva sulla scena musicale il Collettivo Nazionale dei Musicisti Professionisti uniti dalle sonorità Funk-Soul-Jazz

Nasce l’Italian Groove Collective, un ambizioso progetto Italiano che è un vero e proprio marchio rappresentativo dei migliori musicisti Professionisti Italiani che come denominatore comune hanno il Groove come ritmo innato.

Ben 54 Musicisti si sono riuniti nell’Italian Groove Collective per dare voce un ritmo che quotidianamente siamo abituati a chiamare Groove, ma che fino ad ora non era riconosciuto in uno specifico stile musicale.

Gli artisti italiani che formano il collettivo sono di grande fama ed esperienza nei palchi più prestigiosi, hanno al loro attivo numerose pubblicazioni che vanno dal pop al soul al jazz. Vi è la partecipazione di alcuni “outsider” stranieri legati all’Italia. Tutti uniti dal Groove. Il progetto si articola in un progetto discografico, che ha visto il suo esordiocon il singolo “Smart Working”, brano ideato e realizzato durante il secondo lockdown, e una progettualità di eventi live.

Tra i fondatori dell’ IGC, Costantino Ladisa (Presidente della Nazionale Italiana Jazzisti e sax con collaborazioni internazionali di rilievo alle spalle) e Gianni Vancini (una delle stelle Italiane del sassofono, considerato da molti “L’Ambasciatore Italiano del Jazz Contemporaneo”. Con i suoi album è stato più volte nei primi posti in classifica negli USA,Canada, Netherlands, Sweden e Switzerland Top Jazz Charts; insieme al produttore Greg Manning ha composto Top Down, dichiarata Best Song of The Year 2019 della Billboard Smooth Jazz Chart). Altri prestigiosi sassofonisti: Donato Sensini, Enzo Anastasio, Carlo Maria Micheli e tanti altri.

Gli altri protagonisti del progetto Italian Groove Collective divisi per strumento che li rappresenta:

Batteria: Cristiano Micalizzi, Luca Trolli, Lucrezio De Seta, Andy Bartolucci, Ricky Roma, Bruno Farinelli, Paolo Rubboli

Basso: Lorenzo Feliciati, Francesco Puglisi, Matteo Carlini, Carlo Bianchi, Alessandro Benedetti, Marco Dirani, Diego Imparato, Christian Capasso

Tastiere: Danilo Riccardi, Antonio Iammarino, Emiliano Pari, Jacopo Carlini, Michele Bonivento, Mario Nappi, Andrea Bonetti

Chitarra: Alfredo Bochicchio, Federico Luongo, Maurizio Grondona, Stefano Profazi, Stefano Zaccagnini, Lorenzo Salvatori, Elia Garutti

Fiati: Sandro Comini, Fabio Baù, Giancarlo Ciminelli, Sergio Vitale, Ambrogio Frigerio, Pietro Pellegrini, Alessandro Tedesco, Gianfranco Campagnoli, Luca Giustozzi, Gabriele Pistilli, Davide Vicari

Percussioni: Daniele Leucci

Voci: Valentina Ducros e Francesca Silvi

Archi: Rossella Zampiron (Cellos), Elisa Semprini (Violins)

Programmazione Archi: Vittorio Giannelli

Come outsider stranieri con legami al Groove inoltre: Stan Sargeant al basso, Matt Backer e Soren Reiff alle chitarre e l’icona disco Leroy Gomez Santa Esmeralda alla voce.