Loris Dalì online con “Branko non sbaglia mai”

Loris Dalì torna sulla scena musicale con “Branko non sbaglia mai”: il nuovo singolo è disponibile online sulle piattaforme digitali

Ogni amore ha la sua storia ed ogni storia che finisce è come un bicchiere che si rompe sul pavimento, lascia in giro pezzi. Il testo di “Branko non sbaglia mai” è un puzzle di diverse storie d’amore. Papaedge ha prodotto il brano con Carlo Caprioglio alla batteria e Tiziano Guidetto al sax. Il mix ed il master sono stati curati da Brutus Vox Music Studio.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La fine è sempre l’inizio di qualcosa di nuovo. E non vale solo per le relazioni. Con “Branko non sbaglia mai” finiscono i singoli con cui ho raccontato di storie d’amore. Ma è anche l’ultimo singolo prima del mio nuovo disco, che non vedo l’ora di farvi sentire.”

Il videoclip di “Branko non sbaglia mai” racconta la fine di un amore. Lei è appena andata via, forse per sempre. Lui brinda a una Luna neanche piena, poi si perde tra la gente e i locali. Ma la vera protagonista del videoclip è la location, la parte vecchia della città di Pescara. I locali, i tavolini in strada, i murales, la luce naturale del tramonto che quasi non ha bisogno di effetti. In questo piccolo quartiere sono nati Gabriele D’Annunzio ed Ennio Flaiano. La regia è di Papos Film Maker, sceneggiatura di Loris Dalì.

Guarda “Branko non sbaglia mai” su YouTube

Biografia

Il primo album di Loris Dalì, “Scimpanzè”, riscontra l’interesse della critica con ottime recensioni di All Music Italia, Rock.it, Rumore, Blow Up, Mucchio Selvaggio ed un servizio dedicato sulla rivista Rockerilla. Nel 2016 esce “Gekrisi”, sempre ben accolto dalla critica. L’artista si esibisce in circa 70 date in Italia, apre per Andrea Mirò al Piccolo Teatro di Ora (BZ), Rai3 e Rai News gli dedicano un servizio in onda sul tg della sera ed è ospite di numerose emittenti radiofoniche. Nel 2018 pubblica il terzo lavoro “Canzoni della fregna”. Negli spettacoli che seguono, Loris Dalì porta in scena personaggi e monologhi di sua creazione, tra il concerto e la stand up comedy. Partecipa al TalenTarm, organizzato da Tempesta Dischi, e si aggiudica l’apertura del “Sindacato dei sogni tour” con i Tre Allegri Ragazzi Morti. Nel 2020 escono i singoli, “Tokio” e “Volevo scrivere una canzone alla Fedez”. Loris Dalì è al lavoro su “Famoso l’anno prossimo”, il suo prossimo album.