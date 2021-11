Disponibile in libreria “Realismo Magico. Uno stile italiano”, il catalogo edito da 24 ORE Cultura della mostra dedicata al movimento artistico a Palazzo Reale di Milano

Disponibile in libreria “Realismo Magico. Uno stile italiano”, il catalogo edito da 24 ORE Cultura della mostra in programma dal 19 ottobre 2021 al 27 febbraio 2022 a Palazzo Reale di Milano. Il volume, congiuntamente alla mostra, intende presentare per la prima volta in modo esaustivo in Italia il movimento artistico del Realismo Magico, un filone fondamentale della pittura italiana sviluppatosi negli anni Venti e Trenta del Novecento, con affondi sul panorama artistico europeo dell’epoca.

Sviluppatosi in un clima di instabilità ed inquietudine, il Realismo Magico è caratterizzato da un ritorno al mestiere della pittura e da un generale recupero dei valori plastici dell’arte del passato, da Giotto a Masaccio a Piero della Francesca, nonché da ambigue atmosfere metafisico-realistiche. A questo segmento dell’arte italiana si legano termini specifici quali realismo, magia, metafisica, spettrale, obiettivo, vero, naturale, surreale.

“L’obiettivo degli artisti realistico-magici è scoprire e rivelare il senso del magico nella vita quotidiana” – spiega Valerio Terraroli, curatore della mostra – “come se rivivessero la spontanea naturalezza di un bambino, ponendosi davanti alla realtà con animo candido, cercando di guardarla con quella schietta e originaria meraviglia che è indispensabile se si vuole vivere la quotidianità più semplice come un costante, inesauribile miracolo”.

Con l’intento di ricostruire in modo esaustivo il clima dell’epoca nell’ottica della valorizzazione internazionale dell’arte italiana, il volume presenta oltre ottanta capolavori firmati dai più brillanti esponenti di questo movimento, quali Felice Casorati, Carlo Carrà, Gino Severini, Cagnaccio di San Pietro, Giorgio de Chirico, Antonio Donghi, Ubaldo Oppi, Achille Funi, Mario e Edita Broglio. Un focus particolare sarà dedicato proprio a Edita Broglio, figura femminile di spicco del movimento.

Dal ritratto alla maternità e ai bambini, dai nudi femminili e l’eros al paesaggio, alla natura morta, all’allegoria: queste le principali chiavi di lettura che permettono al lettore di cogliere le novità interpretative che il Realismo Magico mise in campo rispetto ad altri generi della tradizione pittorica.

Ad accompagnare l’analisi delle opere vi sono i saggi d’apertura dei due curatori della mostra, Gabriella Belli e Valerio Terraroli, che approfondiscono la struttura cronologico-filologica del movimento, ne presentano i protagonisti e le principali tematiche ed evidenziano significative analogie, pur nella diversità degli obiettivi e delle matrici culturali di partenza, con la Neue Sachlickheit – Nuova Oggettività – tedesca.

Il catalogo è infine arricchito da alcuni storici testi di Emilio Bertonati, tra i primi ad aver studiato e valorizzato la corrente del Realismo Magico, di cui è stato non solo pionieristico critico, ma anche appassionato collezionista.

La mostra “Realismo Magico. Uno stile italiano” – Palazzo Reale, Milano

“Realismo Magico. Uno stile italiano” è la mostra in programma a Palazzo Reale di Milano dal 19 ottobre 2021 al 27 febbraio 2022, a cura di Gabriella Belli e Valerio Terraroli. Promosso e prodotto dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE si tratta un progetto espositivo che punta – secondo una precisa ricostruzione filologica e storiografica del fenomeno del Realismo Magico – a far scoprire al visitatore più di ottanta capolavori di questa complessa e affascinante corrente artistica, con un allestimento curato dallo Studio Mario Bellini con Raffaele Cipolletta.

A cura di

Gabriella Belli – storica dell’arte italiana e, dal 2011, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia. Attualmente è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Musei Civici di Brescia, del MAX di Chiasso, di Villa Panza FAI-Varese, dell’Accademia di San Luca a Roma.

Valerio Terraroli – docente presso l’Università di Torino di Storia dell’arte contemporanea e Storia delle arti decorative (tra il 2001 e il 2012), dal gennaio 2013 insegna Storia della critica d’arte; Museologia; Storia delle arti decorative e Storia dell’arte contemporanea (dal 2019) presso l’Università di Verona.

Scheda tecnica

Titolo: Realismo Magico

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: cartonato 28,5 x 28,5 cm

Pagine: 192 pp. con 160 illustrazioni

Prezzo: € 34,00

Codice ISBN: 978-88-6648-581-0

In vendita in libreria e online