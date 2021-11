Emanuele Urso ospite di Ellington Club al Pigneto

Il seguitissimo e talentuoso musicista Emanuele Urso – The King of Swing ospite sul palco dell’Ellington Club (in Via Anassimandro 15) di Roma

Sabato 27 novembre 2021 dalle ore 20.00, il suggestivo Ellington Club al Pigneto apre il palco per uno dei suoi più grandi e talentuosi amici artisti: Emanuele Urso – The King of Swing, pronto a riempire di buona musica il club dedicato a Duke Ellington e a tutti gli amanti di questo genere immortale. Emanuele Urso Orchestra è un concerto che travalica i decenni a tempo di swing e non lascia spazio ad altro, se non all’irrefrenabile voglia di lasciarsi trascinare indietro nel tempo. Otto musicisti (clarinetto, voce, tromba, sassofono tenore, pianoforte, contrabbasso e batteria), regalano al pubblico una serata dal grande impatto sonoro ed unica nel suo genere.

Emanuele Urso torna al Pigneto e lo fa con un repertorio ben preciso: quello dell’era d’oro dello Swing e delle grandi orchestre bianche (siamo negli Stati Uniti degli anni’40). Il riferimento diretto è al Dixieland Jazz del 1930 e al Boogie Woogie del 1950. È Urso stesso a curare gli arrangiamenti, portati in scena con una qualità altissima, diretti da un clarinettista sopraffino e dalla dichiarata fama di eccelso batterista. Sono gli stessi media nel tempo, ad affibbiargli la definizione di “The King of Swing”; un vero e proprio Re del genere, che differenzia la sua orchestra da tutte le altre simili esperienze. La prima parte dello show è dedicata al clarinetto, con Urso concentrato a dar valore al nobile strumento a fiato. Nella seconda parte invece, irrompe il ritmo della batteria e tutta la veemenza dei tamburi, con cui Emanuele costruisce uno spettacolo unico ed imperdibile, farcito di energici numeri acrobatici, virtuosismi e dal forte impatto sonoro che travolge letteralmente il pubblico, per un appuntamento a cui non rinunciare per niente al mondo.

Ma sono in tanti i protagonisti della scena musicale vintage d’Italia a darsi il cambio sullo stage pignetino, come il talentuoso Vincenzo Fesi e The Mama’Sway, oppure Greg e la sua The Frigidaires, passando per il sassofonista Red Pellini e i djset di Gentleman Thief, per finire ai live di brani semi-sconosciuti degli Sticky Bones.

Tra musiche immortali e rivisitazioni originali, non mancherà nemmeno il burlesque a far da cornice, marchio di fabbrica della coppia di gestori-artisti Alessandro Casella e Vera Dragone, alla guida del club che ospiterà durante i concerti, le burlesque performer Giuditta Sin, Dixie Ramone, Candy Rose, Sophie D’ishtar e il boylesquer Gonzalo Mirabella.

L’ingresso al locale è libero con Green Pass o Tampone Negativo eseguito nelle ultime 48 ore.

MODALITÀ D’INGRESSO

Ellington Club, Via Anassimandro, 15 – Zona Pigneto, Roma

Apertura ore 20.00 | Inizio Spettacolo ore 21.30 | After Show ore 23.30

Cena su Prenotazione dalle ore 20.00

Ogni Mercoledì: Stand Up Comedy – Ingresso 10 Euro

Ogni Giovedì: Spettacoli di Arte Varia con Programmazione Mensile – Ingresso 10 euro

Ogni Venerdì: Spettacolo “Never Again Cabaret” – Ingresso 15 Euro

Ogni Sabato: Burlesque Show alternato a Orchestra Swing di Emanuele Urso – Ingresso 15 Euro

Ogni Domenica: Brunch con Vinyl DjSet, apertura dalle ore 11.00 e chiusura alle ore 19:00 – Ingresso Libero

[Obbligatoria la Prenotazione] – INFO: 392 1110282 – [email protected] – www.ellingtonclubroma.com

PARKING

Per parcheggiare senza problemi, è consigliato il Garage 2009, il più vicino al club, aperto fino all’una di notte

Via Augusto Dulceri 54, Roma – 06 21704893. https://goo.gl/maps/DnjdG71RvesgHLQx8