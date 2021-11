La mostra Human Perceptions inaugura a Milano

Dal 27 novembre la mostra Human Perceptions, bipersonale delle pittrici Anastasia Yanchuk in arte “Nati” e Katia Longoni

Sarà inaugurata sabato 27 novembre ore 18.00 la mostra “HUMAN PERCEPTIONS”, bipersonale delle pittrici Anastasia Yanchuk in arte “Nati” e Katia Longoni, a cura dello storico e critico d’arte Francesca Callipari.

Dopo diverse esperienze espositive, sia in Italia che all’estero, le due artiste si confrontano in questo evento, ognuna con la propria ricerca pittorica, mostrando elementi in comune e altri totalmente differenti. Entrambe affascinate dal figurativo si concentrano prevalentemente sulla figura femminile, riuscendo ad indagare l’animo umano nel profondo, focalizzandosi su tutte quelle sensazioni che ognuno di noi riesce a trasmettere attraverso un linguaggio non verbale fatto di sguardi, gesti ed espressioni.

Partendo da uno stile fortemente realista con uno sviluppo volumetrico del figurativo, Katia e Anastasia tendono a descrivere minuziosamente i particolari fisiognomici, dando vita a dipinti in cui vi è una ricerca quasi spasmodica della bellezza, sfruttando la luce e le ombre proprio per esaltare determinate espressioni o elementi racchiusi all’interno della composizione.

Le loro opere, dotate di grande impatto visivo ed emozionale, restituiscono così l’immagine di una donna forte, coraggiosa, sicura, evidenziando allo stesso tempo l’importanza di amarsi ed accettarsi con tutte le proprie imperfezioni e difficoltà, amando ogni cicatrice perché ognuna di esse traccerà il percorso verso la rinascita!

La mostra sarà visitabile presso la Galleria SpazioPorpora di Milano dal 27 Novembre fino al 4 Dicembre 2021. Durante la serata inaugurale (sabato 27 Novembre) verrà, inoltre, presentato il romanzo “Anime coraggiose… oltre i miei passi” dell’artista Katia Longoni.