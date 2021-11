Arrivano i nuovi monitor gaming a grande schermo di HANNspree

Ecco i nuovi monitor gaming a grande schermo di HANNspree, creati per i gamers più esigenti: le caratteristiche tecniche e dove acquistarli

Gli esperti di HANNspree, azienda specializzata in elettronica di consumo e sistemi di visualizzazione, progettano monitor incentrati sul design e i nuovi monitor da gioco della serie HG non fanno eccezione. Pensando principalmente ai giocatori, HANNspree introduce quattro nuovi display ricchi di funzionalità specifiche per il gaming, come tempi di risposta e frequenze di aggiornamento super rapidi, picture-in-picture, diverse proporzioni tra cui un ultra-wide DFHD 32:9 e connettività digitale completa.

Tutti gli appassionati che hanno investito tempo e denaro nell’hardware più avanzato per costruire l’impianto di gioco più potente e di ultima generazione, meritano uno strumento in grado di offrire la visualizzazione perfetta, anche con un design stiloso e accattivante! HANNspree la pensa così e lancia i monitor da gioco HG di prossima generazione. Più nel dettaglio:

HG440CFW – 43.8”

Addio configurazione multi-monitor, benvenuto Double FHD. Questo monitor dallo schermo molto ampio ha un impatto visivo a tutti i livelli immaginabili. Non solo il mega display ha il “fattore wow” sul piano estetico, ma offre anche un’esperienza visiva più coinvolgente. Oltre a un formato 32:9, vanta un tempo di risposta di 1 ms, pannello IPS, luminosità fino a 600cd/m² e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Se si vuole dividere lo schermo a metà o semplicemente avere una finestra più piccola, l’HG440CFW supporta sia entambe le modalità PiP (Picture in Picture) e PbP (Picture By Picture). Questo monitor ha un’interfaccia ideale per i giocatori grazie a connessioni HDMI 1.4 e 2.0, DP e a un HUB USB 3.0 e USB Type-C 3.1. Ma le caratteristiche sono ancora più ampie: il monitor è munito di un sensore di luce ambientale, un telecomando, una luce arcobaleno RGB sulla cornice posteriore, supporto VESA, supporto regolabile in altezza. Maggiori informazioni su questo monitor si trovano al link: HG440CFW.

HG392PCB – 38.5”

Anche questo modello dispone di uno schermo molto ampio, in questo caso però curvo. Si tratta di un monitor WQHD da 38,5″, con curvatura 3000R che offre un’esperienza visiva coinvolgente e naturale per i giocatori più appassionati. Vantando un tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, è costruito al 100% per la velocità, mentre gli angoli di visione ultra ampi, la tecnologia Active Contrast Ratio di HANNspree e la luminosità di 400 cd/m² garantiscono un eccellente realismo dell’immagine. L’HG392PCB offre una completa connettività digitale, che comprende due porte HDMI e due DP, supporta inoltre sia la funzionalità Picture By Picture sia Picture in Picture (che permettono di lavorare e giocare, o anche di giocare e giocare). Dato che è facile passare molto tempo davanti allo schermo di gioco, la modalità Low Blue Light e la tecnologia Flicker-Free aiutano a ridurre l’impatto che il tempo prolungato può avere sulla vista e i conseguenti rischi per la salute.

HG342PCB – 34”

Questo monitor curvo UWQHD da 34 pollici offre sia alta qualità che un fantastico design. L’elevata risoluzione 3440 x 1440, il formato 21:9, la luminosità 400 cd/m², il tempo di risposta di 1 ms, la frequenza di aggiornamento di 144 Hz e la tecnologia Active Contrast di HANNspree sono un formidabile team di 6 caratteristiche, che lo rendono pronto per la competizione ad un livello di gioco professionale. È dotato di un supporto multifunzionale regolabile in altezza/girevole/inclinabile in modo da poter garantire un comfort visivo personalizzato nella configurazione di gioco, la curvatura 1500R farà il resto. Il modello presenta un’ampia connettività; le due porte HDMI e le due DP possono ospitare un vasto numero di sorgenti esterne, che possono essere visualizzate contemporaneamente, grazie alle modalità Picture In Picture e Picture by Picture. Inoltre, il rivestimento antiriflesso, la tecnologia Flicker-Free e la modalità Low Blue Light aiutano a giocare senza che la vista si affatichi.

HG270PCH – 27”

La soluzione di gioco più conveniente per giocatori occasionali, è l’HG270PCH. Questo monitor Full HD con angoli di visione ultra ampi e la curvatura che più si adatta all’occhio umano, crea un ambiente immersivo per un’esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente. È ideale per i giochi d’azione ad alta velocità, grazie alla frequenza di aggiornamento di 240 Hz e alla velocità di risposta di 1 ms, che permettono di godere di un rendering fluido e di un’esperienza di gioco priva di sfocature, lag e vibrazioni, anche utilizzando le impostazioni visive più elevate. Per chi desidera chattare con gli amici, lavorare o stare al passo con il box set preferito mentre è in gara, l’HC270PCH supporta sia la funzionalità Picture By Picture che Picture in Picture; è sufficiente collegare l’hardware preferito tramite le porte HDMI o DP e selezionare le fonti per una visualizzazione simultanea. Giocare per molte ore può mettere a dura prova gli occhi e di conseguenza influire sulla salute: l’HC270PCH offre la tecnologia Flicker-Free e la modalità Low Blue Light, per giocare più a lungo senza affaticare la vista.

“Fino a oggi, l’offerta HANNspree di monitor per il gaming è stata relativamente ristretta”, afferma Stefano Beschi, Country Manager Italy, Greece & Balkans di HANNspree. “I tempi però sono cambiati e ora siamo pronti ad assumere un ruolo più rilevante in questo settore. I nuovi monitor dimostrano la nostra intenzione di portare la nostra esperienza di produzione, flessibilità e competenza sull’arena dei giochi e di fornire ai giocatori esattamente ciò di cui hanno bisogno per avere la migliore esperienza visiva.”

I monitor gaming della serie HG sono forniti con un tappetino per mouse da gioco, un cavo DP e sono coperti da un’ampia garanzia di 3 anni. Per maggiori dettagli sui nuovi monitor da gioco, visita: www.hannspree.eu.