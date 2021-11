Al Foro Boario di Lucca torna C’MON FEEL THE NOIZE

C’MON FEEL THE NOIZE porterà a Lucca il 10 e 11 dicembre presso il Foro Boario alcune delle realtà più interessanti della scena indipendente italiana

Tornano gli eventi musicali in presenza a Lucca: C’MON FEEL THE NOIZE porterà in città nei giorni 10 e 11 dicembre presso il Foro Boario, alcune delle realtà più interessanti della scena indipendente italiana.

Una due giorni musicale con ingresso gratuito che nasce dalla volontà e dall’esperienza del team WØM FEST, costretto forzatamente ad arrestare le sue celebrate attività sul territorio a causa dell’emergenza pandemica.

Protagonisti della prima serata del 10 dicembre saranno Ciulla, il local hero ex Violacida attualmente al lavoro sul nuovo album, i Campos, pronti ancora una volta a stupirci dopo il successo dell’ultimo album “Latlong” uscito per l’etichetta discografica Woodworm e Nava, l’affascinante e mistica cantante che ha stregato giuria e pubblico nell’ultima edizione di X Factor.

Nella serata conclusiva dell’11 dicembre saliranno sul palco cecilia, cantautrice in ascesa tra cantautorato classico e sperimentazione sonora, Emma Nolde, sicuramente tra le giovani artiste emergenti più seguite nello Stivale e Bruno Belissimo, dj, produttore e polistrumentista Italo-Canadese in bilico tra la Italo Disco, il Funk, l’Elettronica e l’Acid House.

La zona Bar sarà affidata all’associazione Beerifrangente in collaborazione con il De Cervesia di Lucca, che da tempo propone oltre 200 etichette tra le migliori birre artigianali italiane.

L’evento, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, sarà organizzato nel pieno rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e per tale motivo sarà richiesta l’esibizione del Green Pass all’entrata e l’utilizzo della mascherina.

C’MON FEEL THE NOIZE è realizzato grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Lucca e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Un ringraziamento particolare va anche ai partner che hanno creduto in questo progetto: Consiglio Territoriale FRATRES di Lucca e Piana, Lucca Promos, Gesam reti e ACI.

Durante la serata saranno presenti anche i ragazzi del progetto “Volontariato in scena – L’arte di ricevere donando” promosso dall’A.P.S. Cre.A. Creatività e Apprendimento specializzata in difficoltà e Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il progetto che ha lo scopo di promuovere l’inclusione dei ragazzi con disturbi del neuro-sviluppo e disabilità, si inserisce all’interno del bando “I giovani per il volontariato 2020” del Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

web: https://www.womfest.it