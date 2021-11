Una guida alla ricca libreria di gioco di NetEnt

NetEnt è uno degli sviluppatori di giochi più fiorenti che operano al giorno d’oggi, i cui giochi vengono aggiunti ai portafogli di alcuni dei casinò online di maggior successo.

La storia del fornitore di software può essere fatta risalire al 1996, quando Net Entertainment, come era precedentemente conosciuta la società, è stata lanciata. La società aveva sede a Stoccolma, in Svezia, e gradualmente ha stabilito la sua presenza a Malta, negli Stati Uniti, in Polonia, Ucraina e nel Regno Unito.

NetEnt è ora uno dei fornitori più stimati di contenuti di casinò, le cui creazioni esploreremo ora più in dettaglio, quindi se sei interessato a saperne di più, continua a leggere.

Tipi di giochi da casinò creati da NetEnt

La libreria di gioco che il fornitore di software è riuscito a creare mentre esercitava il suo mestiere è di ampia portata ed è composta da classici giochi da tavolo, slot, giochi con jackpot progressivo e giochi con croupier dal vivo. Il suo approccio innovativo nei confronti del gioco d’azzardo e il grande entusiasmo sono ciò che garantisce la qualità di NetEnt e conquista così tanti giocatori.

Slot

NetEnt porta il primato soprattutto quando si tratta della creazione di slot, e i giochi che l’azienda lancia quasi invariabilmente si posizionano eccezionalmente in alto nella lista dei preferiti dei giocatori.

I giochi di NetEnt che i giocatori possono provare sono 200, ma è improbabile che il portafoglio del fornitore smetta di espandersi non appena nuovi titoli vengono aggiunti regolarmente. È facile capire perché i giochi introdotti dal fornitore siano così popolari perché, nella maggior parte dei casi, l’RTP delle sue slot supera il 96%.

La libreria di gioco del fornitore può fare appello a ogni giocatore di slot perché ha tutto, dalle slot ricche di funzionalità a quelle che ricordano i classici banditi con un solo braccio. I giocatori che sono appassionati delle slot saranno viziati anche per temi e funzioni speciali.

Le classiche slot di NetEnt non devono essere trascurate perché hanno il potenziale per generare belle vincite, mentre i limiti di scommessa sono all’estremità inferiore dello spettro. Alcune delle slot classiche più apprezzate che il fornitore ha lanciato includono Starburst, Joker Pro, Mega Joker e Twin Spin.

La libreria di giochi del fornitore è traboccante di titoli che vantano un design fresco e funzionalità innovative. Inoltre, i giocatori potranno divertirsi con le slot in cui viene posta una forte attenzione all’azione durante i giochi bonus, mentre con gli altri potranno beneficiare di combinazioni vincenti molto redditizie.

Alcuni dei titoli che non smettono di incuriosire i fan delle slot includono Gonzo’s Quest, Dead or Alive, Arcane Reel Chaos, Narcos, Spinsane e Finn and the Swirly Spins.

Ci sono anche un sacco di slot con marchio NetEnt per i giocatori. Alcuni di questi titoli preferiti nei casinò interattivi includono Jack and the Beanstalk, Jumanji, Jimi Hendrix, Vikings e The Invisible Man.

Giochi con jackpot

Non sorprende che i fan accaniti dei casinò giurino per i giochi con jackpot del fornitore di software perché dalla loro uscita hanno fatto numerosi milionari.

I giochi che sono incorporati nella rete di jackpot di NetEnt sono da record e se vincere un premio enorme è in cima alla lista dei desideri dei giocatori, i giochi che vale la pena esplorare includono Hall of Gods, Arabian Nights, Divine Fortune, Mega Fortune, Mega Fortune Dreams e Super Lucky Frog.

In Arabian Nights, i giocatori se ne andranno con ricchezze strabilianti se l’uomo arabo appare cinque volte sullo schermo. Per ottenere le più grandi vittorie in Divine Fortune, i giocatori dovrebbero essere alla ricerca dei punti bonus d’oro.

Mega Fortune è uno dei giochi di NetEnt che incuriosiscono di più a causa dell’incredibile premio di 17,8 milioni di euro che ha pagato alcuni anni fa.

Molti altri giochi danno ai giocatori la possibilità di diventare ricchi, e questi includono Imperial Riches, Vegas Night Life, Grand Spinn e Irish Pot Luck.

Classici giochi da tavolo e carte

Sebbene i giochi da tavolo impallidiscano rispetto alle slot, il portafoglio del provider non è privo di giochi che ricreano l’eccitazione, il brivido e lo sfarzo di giocare in un casinò fisico.

L’atmosfera tesa ai tavoli dei casinò terrestri è ricreata in diverse varianti di poker, baccarat, blackjack e roulette che offrono intrattenimento classico premium e varie caratteristiche sorprendenti. C’è molto di più in questi giochi oltre alle loro animazioni fluide e alla grafica 3D poiché la loro correttezza è garantita attraverso un generatore di numeri casuali.

Giochi con croupier dal vivo

La libreria di gioco di NetEnt ha coperto tutti i segmenti principali e anche i giochi con croupier dal vivo non fanno eccezione. È facile capire perché i suoi giochi con croupier dal vivo hanno suscitato scalpore perché consentono ai giocatori di scegliere tra una gamma più ampia di temi e opportunità di scommessa.

I riconoscimenti che il fornitore ha ricevuto per i suoi giochi dal vivo negli ultimi anni dimostrano che ha fatto le cose per bene. Per non parlare del fatto che è possibile accedere ai suoi giochi dal vivo su desktop e dispositivi mobili senza perdere la facilità d’uso o la qualità visiva.

L’impegno del fornitore di software traspare da tutti i suoi giochi dal vivo e ciò che distingue le sue creazioni dalla massa è la qualità video migliorata, i round di gioco più veloci, le angolazioni multiple della telecamera, i limiti del tavolo più alti e la disponibilità della funzionalità di chat durante il gioco.

NetEnt offre molti giochi con croupier dal vivo, tra cui varianti di roulette, baccarat e blackjack, che vale la pena dare un'occhiata.