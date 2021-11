JYSK avvia il restyling dei punti vendita e assume in Italia

Con il restyling del negozio JYSK di Milano/San Giuliano Milanese è stato avviato il processo di ristrutturazione dei punti vendita italiani della catena danese

Nel marzo 2018, con la riapertura del negozio di Silkeborg, in Danimarca, è stata avviata la riprogettazione, sulla base di una nuova concezione degli spazi, di tutti i punti vendita JYSK, azienda danese fondata nel 1979 che propone una grande offerta di prodotti in stile nordico alla portata di tutti per il dormire e l’abitare. Con il restyling del negozio JYSK di Milano (San Giuliano Milanese) a novembre 2021, anche l’Italia è interessata dalla ristrutturazione degli oltre sessanta punti vendita italiani secondo il nuovo STORE CONCEPT 3.0. Il progetto, che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale, rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato ed è volto ad offrire ai clienti maggiore ispirazione per il design degli interni e a migliorare l’esperienza di acquisto.

JYSK ha poi sviluppato un ulteriore concept, definito SC3 COMPACT, per tutti i negozi con un’area di vendita compresa tra i 700 e i 950 metri quadrati, fondato sugli stessi principi di uno STORE CONCEPT 3.0, ma più compatto. Il punto vendita di Milano (San Giuliano Milanese) avendo una superficie di circa 800 metri quadrati è stato ristrutturato nel formato SC3 COMPACT. Con un design moderno in linea con le nuove tendenze e pavimenti in legno dai colori chiari, il negozio è molto più luminoso rispetto prima. La migliore esposizione dei prodotti, l’attenzione all’illuminazione e una struttura d’insieme che esalta e semplifica la ricerca fanno sì che il restyling sia molto apprezzato dai clienti.

“Ad oggi in Italia, abbiamo sessantacinque negozi e un ambizioso piano di espansione. Il nostro obiettivo è quello di aprire trecento nuovi negozi in Italia e di rinnovare tutti i negozi esistenti entro la fine del 2024” afferma Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia. “Il restyling dello store di San Giuliano Milanese è il primo di una lunga serie. Il nuovo concept che abbiamo lanciato lo scorso anno è già un successo ed è molto apprezzato dai nostri clienti”.

Nell’anno finanziario dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 in Italia il fatturato di JYSK è stato di 64,9 milioni di euro con un aumento del 33% sull’esercizio precedente, con undici nuove aperture, che hanno portato ad un numero totale di sessantacinque negozi distribuiti su gran parte del territorio nazionale. Nel 2022 si prevede l’apertura di venti nuovi negozi e il restyling di quindici. Tra questi, l’apertura del primo negozio in Toscana, a Prato il 3 dicembre, quella del primo negozio in Umbria, a Corciano (PG) l’8 dicembre. Restyling invece ad Asti, con inaugurazione il 4 febbraio, a Reggio Emilia il 25 febbraio, a Darfo-Boario Terme il 18 marzo e a Trevi il 22 aprile. Resteranno così scoperte ancora solo tre regioni: Puglia, Marche e Molise.

Il processo di espansione continua di pari passo con quello delle nuove assunzioni: al momento sono sessanta le posizioni aperte che andranno ad incrementare l’organico attuale che conta cinquecento persone.

DATI JYSK ITALIA 2020/2021

Fatturato: 64,9 milioni di euro

Aumento del fatturato: +33%

11 nuove aperture per un totale di 65 negozi

000 nuovi clienti

Vendite online: 2,5 milioni di euro

JYSK – Scandinavian Sleeping & Living

JYSK è una catena internazionale retail e di online shop con radici scandinave, specializzata in mobili, mobili da giardino, articoli decorativi, biancheria da letto, materassi e tessile per la casa. JYSK è sinonimo di consulenza competente e di qualità a prezzi ragionevoli. Oggi JYSK ha più di 3.000 negozi con 26.500 dipendenti in 50 Paesi. Il primo negozio è stato aperto in Danimarca nel 1979. Il fatturato di JYSK nell’anno 2020 è stato 4,1 miliardi di euro. La rete dei negozi in Italia comprende attualmente 66 negozi. JYSK fa parte del Lars Larsen Group, a conduzione familiare. Fanno parte del gruppo diverse società di differenti settori, tra cui negozi di arredamento, ristoranti e campi da golf.