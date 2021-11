Il Rally Città di Schio visibile in diretta streaming

Il Rally Città di Schio è previsto nell’intera giornata di sabato 27 novembre, con sei prove speciali e verrà seguito con una imponente programmazione diretta streaming

Prosegue incessante il lavoro preparatorio di Power Stage per il 30° Rally Città di Schio, in calendario per il 26 e 27 novembre. La gara è nel pieno del periodo delle iscrizioni chiuderanno martedì 17 novembre ore 24,00, ed intanto si delinea il forte impegno mediatico dell’organizzazione, che con un grande sforzo sia economico che umano ha previsto di nuovo la diretta streaming della gara, sulla base dell’esperienza del 2020, iniziativa che riscosse ampi consensi da tutti.

Verrà coperta l’intera prova speciale di “Santa Caterina” per entrambi i passaggi (P.S. no. 1 e 4), prevedendo di riprendere tutti gli equipaggi nella tratta che gravita intorno alla famosa chiesa, location di tanti e tanti scatti fotografici, e della trattoria “Da Giancarlo”.

Verrà posizionata la regia direttamente sul posto, con quattro telecamere sul percorso e una per il set televisivo. A seguire poi vi sarà la diretta per le premiazioni in centro.

Verranno poi effettuati, come lo scorso anno, contributi video registrati con interviste ecc. da trasmettere poi durante la diretta, così come verrà ripreso il passaggio serale nel centro di Thiene.

Sarà possibile seguire collegandosi alla pagina Facebook di Power Stage, seguendo questo link: https://www.facebook.com/PowerStageSchio oppure mediante la pagina di BANDW.TV, la Web Tv di servizi redazionali, pura passione per il mondo dei motori: https://www.facebook.com/Sportbandw.tv

LE DUE FACCE DEL RALLY: “MODERNO” E “STORICO”

Per il quinto anno la gara propone al via anche le vetture storiche, quindi la “doppia personalità” della gara è destinata a soddisfare le esigenze più svariate, per poter correre in un percorso ispirato alla tradizione. Quello che certamente sarà un argomento importante che possa far decidere di partecipare. Le Prove Speciali saranno tre diverse, da correre in due occasioni, con il totale della distanza competitiva che sarà di 55,700 chilometri sui 283,420 dell’intero percorso. Ecco le tre prove che i concorrenti si troveranno ad affrontare:

PROVA SPECIALE N. 1-4 “SANTA CATERINA” – KM. 14,750

Si parla di storia del rallismo triveneto . . . Quest’anno offre una partenza inedita, da Valli del Pasubio verso Santa Caterina, un tratto utilizzato circa dieci anni fa. Dal famoso passaggio “della Chiesa”, si procede come nel 2020, quindi per affrontare i sei tornanti in sequenza per arrivare all’epilogo a Bosco di Tretto. E’ la “piesse” più lunga della gara.

PROVA SPECIALE N. 2-5 “PEDESCALA” – KM. 7,230

Una prova carica di storia, c’era già negli anni ottanta! E’ stata accorciata, rispetto al passato, di circa un chilometro per motivi logistici, ma rimane un “caposaldo” dal valore inestimabile.

PROVA SPECIALE N. 3-6 “TRESCHE’ CONCA” – KM. 5,870

La prova più corta della gara, utilizzata agli inizi della storia del Rally a Schio, che torna a grande richiesta soprattutto delle Amministrazioni Comunali dell’Altopiano. E’ una prova che avrà un significato particolare, quest’anno in quanto venne “scoperta” da Carlo Regretti, il vice presidente del Comitato Organizzatore che purtroppo è scomparso prematuramente lo scorso anno. A lui sarà dedicato un particolare trofeo riservato all’equipaggio che nei due passaggi da effettuare avrà segnato il tempo “più simile”.

PARTENZE ED ARRIVI IN SCENARI EMOZIONANTI

Il 30° Rally Città di Schio, lascerà libera la domenica sia per potersi godere il territorio che comunque per agevolare i rientri di piloti e squadre. Un format che lo scorso anno venne apprezzato e che viene dunque riproposto con convinzione.

Tornano, soprattutto, le partenze e gli arrivi “importanti”. Dopo lo scorso anno in cui per l’emergenza sanitaria non si poterono enfatizzare partenze ed arrivi, quest’anno si cambia marcia ed anzi, si cercherà di dare valore ai momenti salienti della gara: cerimonia di partenza “importante”, al venerdì 26, da Piazza Garibaldi a Schio, poi passerella esclusiva a Thiene, in Piazza Ferrarin, al cospetto del maestoso castello, struttura costruita durante il XV secolo che deriva dalla tarda architettura medievale, ed arrivo di nuovo a Schio, l’indomani, in Piazza Rossi.