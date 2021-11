Tra Wanda Nara e Icardi è di nuovo amore

Wanda Nara-Icardi, è di nuovo amore dopo la lite per il presunto tradimento di lui con China Suarez: “Per me voleva lasciare il calcio”

“Mauro voleva lasciare il calcio per me, ora mi fido di lui. A China ho anche chiesto scusa per la storia su Instagram, era poco elegante”. Parla Wanda Nara e parla Mauro Icardi. Dopo lunghe settimane ad alimentare il gossip sui social, i due hanno deciso di raccontare tutto a Susana Giménez in esclusiva, trasformando la presunta avventura del calciatore del Psg quasi in un reality.

“Ero, beh, stiamo sempre insieme, siamo una famiglia molto unita – spiega Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante – Eravamo in campagna. Andavamo a cavallo. Mi hanno chiesto una foto delle ragazze e mi sono ricordata che ce l’avevo sul telefono di Mauro. Poi cercando ho trovato una chat. Essendo una persona nota (l’attrice China Suarez, ndr) il mio impulso è stato di raccontare la cosa su Instagram. Nel messaggio c’erano cose che una donna con i valori che ho io non avrebbe mai scritto e non si sarebbe aspettata che mi dicessero dall’altra parte”, fa mea culpa Wanda.

La donna prosegue: “Si scrivono tante cose, raccontano qualcosa su Ibiza. Ho preso il primo aereo e sono tornata a casa in Italia. Più tardi, parlando con gli amici, mi hanno detto: ‘Stai combinando un casino’. Ho detto a Mauro: ‘Mi perdoneresti se trovassi messaggi del genere sul mio telefono?’ E lui ha detto: ‘No, divorzierei’“.

Ma l’attaccante, deciso a riconquistare la moglie, non si è arreso: “Mi ha seguito per cercarmi, per parlare. Sono andata in un altro posto, mi sono presa un po’ di tempo per pensare. Molte persone dicono che non era niente, che era una sciocchezza. Mauro mi ha detto che se ci fossimo separati si sarebbe ritirato dal calcio. È stato lui a dirmi che c’è stato un incontro e che non è stato niente, che è stato una sciocchezza, l’errore della sua vita. Qui a Parigi”.

Wanda Nara, riferisce la Dire (www.dire.it), aggiunge: “La prima cosa che ho fatto è stata chiamarla (China Suarez, ndr) e chiederle scusa per quella storia su Instagram, poco elegante. Mauro mi ha raccontato come sono andate le cose, gli dispiace. L’ho guardato negli occhi, eravamo soli, credo nel suo rammarico. Penso che non sia quello che vogliamo. Capisco che un calciatore ha un milione di possibilità… Ma mi fido ciecamente di Mauro. Se non fosse così, non potrei continuare a stare con lui. Tutto succede nella vita per qualcosa. Questo doveva succedere”.