Previsioni meteo 24 novembre 2021: perturbazione all’orizzonte

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 novembre 2021: tempo in progressivo miglioramento sulle regioni italiane a causa dell’arrivo di un nuovo nucleo instabile

Le condizioni meteo sono tornate a risultare perturbate su diversi settori della nostra Penisola negli ultimi giorni, dopo che nella seconda parte della settimana scorsa un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana aveva riportato la stabilità e temperature gradevoli nelle ore centrali della giornata. Nella prima parte della giornata di oggi il clima risulterà in prevalenza asciutto sulle regioni centro-settentrionali, che però nel corso della serata saranno raggiunte da precipitazioni portate da una nuova perturbazione. Piogge già dalle ore mattutine, invece, sulle regioni centro-meridionali: l’instabilità si estenderà poi anche alla Sardegna.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani è atteso il clou di un nuovo, intenso e più freddo attacco perturbato su tutte le regioni italiane: avremo piogge diffuse e nubifragi al Centro-Sud con neve sugli Appennini a 1200m. Possibilità di neve sull’arco alpino a quote inferiori ai 1000 metri.

Intanto per oggi, mercoledì 24 novembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio piogge in arrivo in Liguria, cieli ancora soleggiati sul resto del Nord. In serata fenomeni in estensione al Nord-Ovest con neve fino a 1100-1200 metri di altitudine.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità irregolare, ampi spazi di sereno su Umbria e Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con il tempo che si manterrà asciutto. In serata piogge in arrivo sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove.

In Toscana ampi spazi di sereno in mattinata su tutti i settori della regione; nubi in aumento nel pomeriggio. In serata si attendono piogge sparse su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sui settori orientali delle Isole Maggiori, asciutto altrove con nuvolosità variabile. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge ancora sugli stessi settori. In serata instabilità in aumento in Sardegna con piogge e temporali sparsi, invariato altrove.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.