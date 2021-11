Aumentano i rapporti sadomaso, ma per gioco

Sadomaso soft, solo per gioco: lo sottolineano gli analisti del portale Incontri-ExtraConiugali.com, spiegando questa nuova tendenza degli italiani

Aumentano i rapporti sadomaso. A metterlo in evidenza è un sondaggio sulla sessualità degli italiani realizzato durante la prima settimana di novembre 2021 da Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

Il sondaggio è stato condotto su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, equamente distribuiti nelle diverse regioni italiane, rappresentativo della popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64 anni (55,10% della popolazione totale), con un margine di errore di 2 punti percentuali ad un livello di confidenza del 95%.

Come la pandemia ha cambiato la sessualità degli italiani? Secondo il sondaggio a volere trasgredire è una percentuale elevatissima di italiani: alla domanda “Ti piacerebbe fare qualcosa di trasgressivo?”risponde «sì» il 95% degli uomini e l’88% delle donne.

Nel desiderio degli italiani—però— la relazione extraconiugale da sola non basta più. Ormai il tradimento è sdoganato, lo fanno tutti.

Alla domanda a risposte multiple “Cosa vorresti fare di trasgressivo?” l’83% degli uomini ed il 69% delle donne esprime infatti la sua preferenza per il «sadomaso soft», (ma solo il 17% degli uomini ed il 24% delle donne è disposto a parlarne con il partner).

Al secondo posto delle fantasie di trasgressione, per il 67% degli uomini e per il 72% delle donne, ci sono invece le «pratiche che non si sono mai sperimentate con il partner». Ed al terzo posto, per il 68% degli uomini e per il 69% delle donne, c’è il «sesso all’aperto oppure in un luogo insolito».

Seguono i «giochi di ruolo» entusiasmano il 58% degli uomini ed il 65% delle donne, il «gioco con oggetti» il 53% degli uomini ed il 64% delle donne ed il «tradimento» come “trasgressione in sé” convince il 38% degli uomini ed il 35% delle donne.

Poi ancora, ci sono le preferenze per la «relazione a tre» (23% degli uomini e 18% delle donne), lo «scambio di coppia» (12% degli uomini e 7% delle donne), il «voyeurismo» (13% degli uomini e 5% delle donne) e l’«esibizionismo» (4% degli uomini e 12% delle donne).

Ad ammettere una predilezione per il «sesso estremo» (bdsm pesante) è invece solo il 6% degli uomini ed il 3% delle donne. «Percentuali che comunque non sono poi così basse. Anche se più in generale per gli italiani il sadomaso è solo un gioco» puntualizza Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Con chi “giocano” gli italiani?«La trasgressione —sia essa il sadomaso od altro— si concretizza nella maggior parte dei casi in una relazione extraconiugale» risponde Alex Fantini.

E vero è che solo il 20,5% degli italiani —risulta dal sondaggio—“oserebbe” proporre al partner la sua fantasia.

Sia che si voglia «sculacciare» oppure «essere sculacciate o sculacciati», la preferenza degli italiani è quella di cercare al di fuori della coppia, insomma trovarsi un amante con cui parlare delle proprie fantasie ancora prima di conoscersi nella vita reale e di concretizzarle.

Ed il “luogo” perfetto dove trovarlo è proprio sul portale Incontri-ExtraConiugali.com, il primo ed unico sito 100% italiano dedicato agli incontri di questo tipo.

«In tempi di Covid, avvicinandosi all’inverno, non sarà certo la solita stagione di tradimenti. Gli italiani vogliono di più ed è proprio sul nostro portale che possono trovare maggiori trasgressioni e riscoprire così liberamente la loro sessualità, fatta anche di bdsm, di sesso fugace e di rapporti consumati non necessariamente in camera da letto, magari anche con nuove posizioni e nuove pratiche finora mai sperimentate» commenta il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

«In questi giochi di dominazione e sottomissione —prosegue Fantini— l’empatia aumenta e così anche il rispetto reciproco, con una grandissima attenzione alla sicurezza ed al benessere sia fisico che emotivo delle persone coinvolte».

E certo è che queste trasgressioni hanno anche un potente effetto antistress ed afrodisiaco, sia dentro che fuori dalla coppia. A dimostrarlo numerosi studi che non lasciano dubbi sui benefici del sadomaso e del tradimento. Grazie agli esperimenti che hanno misurato i livelli di testosterone e cortisolo prima, durante e dopo queste pratiche, sappiamo ora con certezza che un rapporto sessuale di questo tipo è estremamente gratificante.

Ma il bondage e la disciplina, la dominazione e la sottomissione, il sadismo ed il masochismo, che si intrecciano nell’acronimo BDSM, non sono solo fantasie di trasgressione, ma anche pratiche ormai di uso comune che si stanno diffondendo rapidamente, senza rilevanti differenze di genere.

Rose e cioccolatini? Ma no, anche le donne —equamente divise tra chi preferisce un ruolo attivo e chi uno passivo— preferiscono manette e frustini. «E se in passato era più l’uomo a cercare sesso trasgressivo, questo desiderio si incrocia oggi con quello delle donne e questo spiega il boom del BDSM» sottolinea Alex Fantini.

Soprattutto in Lombardia, con l’85% di propensione al «bsdm soft», ma anche in Piemonte (83%), Friuli-Venezia-Giulia (82,5%), Veneto (81%), Emilia Romagna (80,5%), Lazio (79%) e Toscana (78%), gli italiani sono pronti ad utilizzare tutti gli espedienti possibili per rendere la loro vita sessuale più varia ed intrigante.

«Il sadomaso è in grado di riaccendere la passione. Le coppie ed i matrimoni che non hanno mai dovuto fare i conti con la voglia di trasgredire —ed anche di tradire— sono invece quelle che funzionano di meno» spiega il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Sempre più sessuologi e psicologi sostengono che la scappatella in determinate circostanze non nuoccia al matrimonio ma paradossalmente lo consolidi. Tradire diventa sempre più spesso un modo efficace per combattere la noia, vero nemico delle coppie e soprattutto di quelle unite ormai da molti anni.

«Il tradimento è l’imprevisto che porta a guardare l’altro con rinnovata curiosità, rimettendo tutto in discussione, anche se stessi» ricalca il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.