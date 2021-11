Previsioni meteo 23 novembre 2021: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 23 novembre 2021: tempo in miglioramento al Centro-Nord, ancora instabilità sulle regioni meridionali

Condizioni meteo in miglioramento sulle aree centro-settentrionali dell’Italia bagnate nella giornata di ieri dalle piogge portate da una perturbazione. Nella giornata di oggi il tempo risulterà in prevalenza asciutto al Nord e al Centro, mentre al meridione l’instabilità sarà protagonista: attese piogge e locali rovesci specie su Campania, Calabria e Isole maggiori.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo instabilità sulle regioni centro-meridionali mentre al Nord e gran parte del Centro il clima risulterà più asciutto. Da giovedì nuovo, intenso e più freddo attacco perturbato su tutte le regioni italiane: avremo piogge diffuse e nubifragi al Centro-Sud con neve sugli Appennini a 1200m. Neve sulle Alpi a quote inferiori ai 1000 metri.

Intanto per oggi, martedì 23 novembre 2021, al Nord Italia residue precipitazioni al mattino su Liguria, Piemonte e rilievi dell’Emilia Romagna; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli sereni sulle regioni del nord-est e maggiori addensamenti altrove; in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve fin verso i 1300-1200 metri.

Al Centro al mattino nuvolosità compatta su Lazio, Abruzzo e Marche con qualche pioggia associata, asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, ancora con tempo instabile sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull’Abruzzo, asciutto altrove con cieli coperti.

In Toscana nuvolosità irregolare nel corso delle ore mattutine e nel pomeriggio sulle coste e sulle zone interne della regione ma con tempo asciutto; in serata non vi saranno variazioni e il tempo di manterrà stabile.

Al Sud e sulle Isole maltempo sulle regioni peninsulari al mattino; sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio attese locali precipitazioni anche sulle coste settentrionali di Sicilia e Sardegna, possibili nubifragi tra Campania e Calabria. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo più asciutto sulle Isole Maggiori.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori settentrionali della regione, fenomeni estesi su tutti i settori nel corso del pomeriggio; miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.