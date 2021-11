Previsioni meteo 22 novembre 2021: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 22 novembre 2021: perturbazione in arrivo sull’Italia, piogge da Nord a Sud con locali rovesci e neve sulle Alpi

Dopo un fine settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato, condizioni meteo in evoluzione sull’Italia a causa del cedimento dell’anticiclone delle Azzorre. Nella giornata di oggi infatti una perturbazione raggiungerà la nostra Penisola portando piogge e locali rovesci su quasi tutte le regioni. Sono attese anche nevicate sull’arco alpino, mentre il clima risulterà più asciutto solo sul versante adriatico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani e mercoledì avremo ancora instabilità sulle regioni centro-meridionali della nostra Penisola mentre al Nord il clima risulterà più asciutto. Giovedì invece sono attese condizioni di maltempo su gran parte delle regioni con rovesci, temporali e nevicate sulle Alpi a circa 1000 metri, sopra i 1600 metri sugli Appennini centrali.

Intanto per oggi, lunedì 22 novembre 2021, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con piogge sugli stessi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, asciutto solo sul Triveneto. Neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino molte nubi in transito su tutti i settori con piogge sparse, asciutto sul versante adriatico. Al pomeriggio cieli nuvolosi con deboli piogge associate su tutti i settori, più intense sul Basso Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni, intense sul Lazio. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con piogge solo su Campania e Isole Maggiori. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche alle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse sulle regioni Peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori e la Calabria. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.