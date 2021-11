Con Pitagora in Minecraft alla scoperta della Basilicata

Con Pitagora in Minecraft alla scoperta della Regione Basilicata ed i suoi tesori: il viaggio parte dalle incontaminate spiagge affacciate sul mar Jonio

Minecraft apre le porte ad un viaggio affascinante, accompagnando il giocatore alla scoperta delle bellezze della Regione Basilicata. Il viaggio parte dalle incontaminate spiagge affacciate sul mar Jonio, in una moderna cittadina balneare che ospita un giovane turista, ma che presto si rivela un’avventura ricca di colpi di scena.

Maker Camp, società specializzata nell’utilizzo dei videogiochi come strumenti educativi all’interno della scuola italiana e nei musei, ed in collaborazione con l’Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata, annunciano il rilascio della mappa Minecraft “Metapontum”, liberamente scaricabile e giocabile gratuitamente da tutti.

Dalle limpide spiagge del lido di Metaponto, il protagonista della mappa si ritrova, suo malgrado, a visitare i più importanti luoghi della Magna Grecia in un susseguirsi di sfide, combattimenti e missioni da risolvere, vincere e completare.

In un remoto villaggio ci attende Epeius, un abile falegname, divenuto leggendario per aver costruito il più grande inganno della storia: il Cavallo di Troia. In un’altra spiaggia sono invece appena sbarcati, da due grandi navi da guerra, numerosi soldati Greci che gridano la loro presenza, pronti a combattere e a fermare le mira espansionistiche dei Romani. Una piccola riedizione della battaglia di Eraclea, in cui anche il nostro eroe dovrà dare il suo contributo alla storia, fortunatamente ricevendo da un gladiatore romano una super-spada con la quale fronteggiare l’invasione in corso. Pitagora ed il suo famoso Teorema introducono il giocatore ad una nuova missione, legata alla scoperta – attribuita al filosofo – che il suono di una corda vibrante varia con la sua lunghezza. L’antichissima vocazione agricola del territorio della regione Basilicata viene ricordata dalla presenza di un agricoltore bisognoso del nostro aiuto: non ci resta che provare a guidare l’enorme mietitrice e seguire le sue indicazioni, come già trascritto secoli fa sulle Tavole di Eraclea. All’interno di un’oasi WWF, infine, il giocatore deve provare a riportare in libertà, raggiungendo le spiagge del lido di Metaponto, una tartaruga che è stata pazientemente curata.

Marco Vigelini, youtuber del canale “A Scuola con Minecraft” e CEO di Maker Camp: “La particolarità di questa mappa è data dal fatto di averla creata con due distinti obiettivi. Il primo obiettivo, ovviamente, è stato quello di aver voluto sviluppare una mappa Minecraft avvincente, stimolante e interessante da completare, in cui il giocatore riceve alcune informazioni strettamente legate alla missione da completare, pur trasmettendo piccole informazioni relative al territorio lucano che virtualmente ospita il game play. Una volta conclusa la mappa, il territorio, la cultura ed i personaggi storici della Regione Basilicata subentrano come protagonisti delle nuove sfide, con un’importante e più significativa impronta di tipo educativo e culturale.”

“Con questa mappa disponibile, oltre che in Italiano, anche in lingua Inglese” aggiunge il Direttore Generale di APT Basilicata Antonio Nicoletti “l’Agenzia ha voluto sfruttare il videogioco Minecraft come strumento comunicativo per parlare, con il loro linguaggio, proprio ai giovani. La Regione Basilicata, le sue bellezze naturali e la sua straordinaria storia prendono forma, mano a mano che il giocatore si addentra all’interno della mappa Minecraft. Pitagora, per esempio, prende vita in un’ambiente fedelmente ricostruito, pur con i limiti dei cubetti Minecraft, come le Tavole Palatine, tempio dorico, i cui resti sono oggi visitabili nell’area archeologica di Metaponto. La mappa è resa disponibile anche per la versione Minecraft Education Edition per permettere, alle scuole di tutto il mondo, di vivere un’avventura differente ed educativa ambientata nel nostro territorio, nelle nostre tradizioni e nella nostra storia.”

Ora, se vuoi scoprire il significato del perché si dice una … “vittoria di Pirro?”, non ti resta che scaricare, giocare e completare questa nuovissima mappa Minecraft.

La mappa Minecraft, totalmente gratuita, è scaricabile da questo link: http://bit.ly/mcmetapontum ed è compatibile con Minecraft (bedrock edition) cioè la versione per smartphone, PC e console.

Maker Camp (www.makercamp.it), società specializzata nella valorizzazione delle competenze del XXI secolo, progetta e sviluppa soluzioni per musei, attrattori culturali e società private attraverso Minecraft ed elementi di gamification, veicolando i loro contenuti con cui coinvolgere bambini, famiglie e comunità educante.

Marco Vigelini, CEO di Maker Camp, nominato tra i 10 migliori educatori di Minecraft nel mondo, ha introdotto Minecraft come strumento educativo all’interno della scuola italiana ed è relatore in Italia e all’estero sull’Education Technology

APT Basilicata ([www.aptbasilicata.it]www.aptbasilicata.it), Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata