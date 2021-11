Alexandra Filotei in scena al Teatro de’ Servi

“9H SOTTO CASA” è il nuovo emozionante comic-show di Alexandra Filotei in scena dal 23 al 28 novembre al Teatro de’ Servi di Roma

Torna sul palcoscenico del Teatro de’ Servi, dal 23 al 28 novembre, Alexandra Filotei con 9H ORE SOTTO CASA, il suo nuovo emozionante comic show, scritto a quattro mani con Sergio Viglianese.

Dopo cinque anni di stop forzato, la brillante attrice ce l’ha fatta ed è pronta a raccontare la sua storia. Solo lei può farlo… e solo lei può mettere in scena la sua intima tragedia con quel filo d’ironia che dice le ha salvato la vita.

Alexandra Filotei, sopravvissuta nove ore sotto le macerie nel terribile sisma che sconvolse Pescara del Tronto, riesce infatti con ironia e leggerezza a trasformare questo drammatico evento in un momento di grande brio e divertimento. Di grande amore per la vita.

Uno spettacolo che abbraccia il coraggio di convertire una dramma in grande forza di vivere e lo restituisce al pubblico.

Si riderà di gusto, si rifletterà, ci si emozionerà per vivere il mondo, sotto e sopra la linea della terra, con quel modo delicato e rispettoso, che ti sgretola e ti fà rinascere nello stesso istante. Come direbbe l’attrice: “le cose le so’ raccontare solo a modo mio!”…e scoprirete come!

