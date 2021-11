Sanità digitale: la piattaforma Atida sbarca in Italia

Atida, piattaforma europea per la salute e il benessere, entra nel mercato italiano grazie all’ingresso in eFarma.com

Atida, una delle principali piattaforme sanitarie online che guida la trasformazione del panorama della salute e del benessere in Europa, approda in Italia grazie all’integrazione di eFarma.com nel gruppo, muovendo così un ulteriore passo verso l’obiettivo di diventare la piattaforma leader per la salute e il benessere in Europa.

Fondata nel 2011 a Napoli dal giovane farmacista Francesco Zaccariello, eFarma.com è uno dei principali e-commerce farmaceutici in Italia ed è la prima piattaforma autorizzata dal Ministero della Salute italiano alla vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione. Nel 2020 l’azienda ha superato i 20 milioni di euro in volumi di vendite – in crescita del 125% rispetto all’anno precedente

Alla guida di eFarma.com Francesco Zaccariello, in qualità di Amministratore Delegato, continuerà a gestire l’attività da Napoli insieme al suo team di oltre 70 dipendenti. Napoli diventerà così l’hub italiano di Atida con l’obiettivo di supportare gli ambiziosi obiettivi di crescita del gruppo europeo.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di uno dei gruppi più interessanti nel panorama europeo. Con Atida condividiamo l’ambizione di crescita e il costante impegno verso l’innovazione. Siamo partiti come piccolo e-commerce locale e nell’arco di pochi anni siamo diventati una delle piattaforme più avanzate e riconosciute qui in Italia. Adesso siamo pronti per aprirci al mercato europeo”, commenta Francesco Zaccariello, AD di eFarma. “Il primo passo sarà l’arrivo nei prossimi mesi di nuove linee di prodotto che andranno ad ampliare la nostra offerta attuale, che già oggi supera i 65.000 prodotti a catalogo”.

L’ingresso di Atida in Italia si affianca a quello avvenuto in Spagna, Portogallo, Germania e Paesi Bassi. L’obiettivo di Atida ed eFarma è di garantire una soluzione efficiente che riesca a combinare la familiarità e il rapporto personale tipico di una farmacia territoriale, ai benefici di esperienza, comodità e velocità che caratterizzano una piattaforma digitale europea. Non solo: il gruppo punta a modificare il concetto stesso di benessere: da reattivo e limitato alla sola cura della persona, a un più ampio e proattivo intervento in cui la prevenzione riveste un ruolo fondamentale.

“L’ingresso di eFarma.com nel gruppo conferma e rafforza il percorso intrapreso da Atida verso una visione di brand Europeo”, afferma il CEO di Atida, Julie Szudarek. E aggiunge: “Atida significa ‘futuro’ in ebraico, un futuro che qui, oggi, vuole rappresentare il percorso intrapreso da eFarma.com da brand locale a business con un’impronta paneuropea”.

Atida è una delle principali piattaforme sanitarie online e mira a spianare la strada alla trasformazione del settore della salute e del benessere in tutta Europa. L’azienda, fondata nel 2000, ha attualmente circa 4 milioni di clienti e oltre 700 dipendenti a livello europeo; lavora alla costruzione di una piattaforma sanitaria completa, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio personale e affidabile che ne garantisca la salute e il benessere a 360 gradi.