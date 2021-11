Claudia Piras in libreria con “Su le zampe!”

“Su le zampe!” è l’ultimo libro di Claudia Piras che racconta la storia di mamma orsa che passeggia nel bosco con i suoi cuccioli ma si mette nei guai

Mamma orsa passeggia nel bosco con i suoi cuccioli, ma un incontro imprevisto la mette nei guai… Non servono parole per raccontare questa tenera storia, che riassume le tante vicende che in questi anni hanno avuto al centro gli orsi e il loro rapporto con gli umani nei territori in cui sono stati reintrodotti.

È uscito – pubblicato dall’editore People – “Su le zampe!”, l’ultimo libro di Claudia Piras (che i soci e i volontari Enpa già apprezzano per aver fatto nel 2019 “Peppo il gatto di Aleppo”) per bambine e bambini dai quattro anni in su col quale dà vita a un racconto dolce e delicato, un’occasione per parlare del nostro rapporto con la natura, o anche solo per raccontare una fiaba della buonanotte.

Nella post fazione Annamaria Procacci esce dalla fantasia del racconto e ricorda invece la realtà, che coincide con il racconto di Claudia Piras. Ed è il racconto degli orsi del Trentino che in questi anni sono stati catturati e imprigionati perché colpevoli di aver fatto… gli orsi! Proprio ieri il Consiglio di Stato, su ricorso di Enpa e Oipa, ha pubblicato una sentenza storica impone al Trentino Alto Adige di valutare “la liberazione di M57”, un orso recluso da anni.

Claudia Piras è un’illustratrice di Cala Gonone, un paesino tra il mare e la montagna, dove ha scoperto storie straordinarie: qui ha incontrato gli orsi del Trentino, Peppo il gatto di Aleppo, ma anche principesse, lucertole canterine e draghi… e ha disegnato le loro storie. Ama viaggiare con la borsa in spalla, immergersi nei libri (meglio se illustrati!) e soprattutto raccontare con matite, acquerelli e la sua tavoletta grafica.

Ha pubblicato libri in Italia, Regno Unito e Germania, tra i quali ricordiamo Peppo, il gatto di Aleppo (People 2019), Snow White & the Seven Dwarfs (Instinctively Limited 2019), Fiabe della Sardegna (Imago multimedia 2020), Grazia Deledda – Il dono di Natale (Imago multimedia 2020) e Wie die Sterne an den Himmel kamen (Hamouda 2021).

Il libro è acquistabile anche on line QUI